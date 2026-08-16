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Citroen Car Discount Offers in Chennai

Citroen C3x
On Citroen C3 X :- Get Additinal Benefits Up to Rs. 1,18,000…
+1 offers available
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 7 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dark Edition
₹ 7.67 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 CNG
₹ 8.56 Lakhs
Shine 1.2 CNG Dual Tone
₹ 8.71 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo Dark Edition
₹ 8.77 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Expiring on 01 Sep
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Citroen Aircross X
On Citroen Aircross X :- Get Additinal Benefits Up to Rs. 1,…
Applicable on You 1.2 5 STR & 6 more..
You 1.2 5 STR
₹ 8.89 Lakhs
Plus 1.2 5 STR
₹ 9.99 Lakhs
Plus 1.2 Turbo 7 STR
₹ 11.99 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR
₹ 13.2 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR Dual Tone
₹ 13.4 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR AT
₹ 14.37 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR AT Dual Tone
₹ 14.57 Lakhs
Expiring on 01 Sep
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Citroen Basalt X
On Citroen Basalt X :- Get Additinal Benefits Up to Rs. 1,55…
Applicable on You 1.2 Petrol MT & 8 more..
You 1.2 Petrol MT
₹ 8.55 Lakhs
Plus 1.2 Petrol MT
₹ 9.99 Lakhs
Plus 1.2 Turbo Petrol MT
₹ 11.57 Lakhs
Max 1.2 Turbo Petrol MT
₹ 12.62 Lakhs
Plus 1.2 Turbo Petrol AT
₹ 12.82 Lakhs
Max 1.2 Turbo Petrol AT
₹ 13.89 Lakhs
Max 1.2 Turbo Petrol MT Dual Tone
₹ 12.84 Lakhs
Max 1.2 Turbo Petrol AT Dual Tone
₹ 14.11 Lakhs
Basalt xmax 12 turbo petrol mt dark edition
Expiring on 01 Sep
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Locate Citroen Dealers in Chennai

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La Maison Citroen Chennai

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Old No- 185, New No- 243, Chennai, Mount Road, Chennai, Tamil Nadu 600006, chennai, Tamil Nadu 600006
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phoneicon
+91 - 9500933360
   

La Maison Citroen Chennai

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No.398, Rajiv Gandhi Salai (Omr), Nehru Nagar, Perungudi, Chennai, Tamil Nadu 600096, chennai, Tamil Nadu 600096
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phoneicon
+91 - 9500988904

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