Home > New Cars > Car Offers > Renault Car > Kiger > Car Offers in Noida

Check latest offers on your car

Renault Kiger Car Discount Offers in Noida

Renault Kiger
On Renault Kiger - KIGER VIN 2026 (All India, except Kerala …
Available in Noida
Applicable on Authentic & 14 more..
Authentic
₹ 5.81 Lakhs
Evolution
₹ 6.55 Lakhs
Evolution EASY R AMT
₹ 6.99 Lakhs
Techno
₹ 7.55 Lakhs
Techno MT Dual Tone
₹ 7.55 Lakhs
Techno EASY R AMT
₹ 8.05 Lakhs
Techno AMT Dual Tone
₹ 8.05 Lakhs
Emotion
₹ 8.45 Lakhs
Emotion MT Dual Tone
₹ 8.45 Lakhs
Emotion Turbo MT
₹ 9.35 Lakhs
Techno Turbo CVT
₹ 9.35 Lakhs
Techno Turbo CVT Dual Tone
₹ 9.35 Lakhs
Emotion Turbo MT Dual Tone
₹ 9.35 Lakhs
Emotion Turbo CVT
₹ 10.35 Lakhs
Emotion Turbo CVT Dual Tone
₹ 10.35 Lakhs
Expired
View Complete Offer

Check Latest Offers

Please provide your details to get Personalized Offers

Choose city
+91 | Choose city
Choose city
Select a dealer

Want to get the best price for your existing car?

Powered by: Spinny Logo
By clicking "View Complete Offer" you Agree to our Terms and Privacy Policy
Dear Name

Please verify your mobile number.

+91 | Choose city
Couldn't verify the OTP.
It's either expired or it's incorrect.

Locate Renault Dealers in Noida

See All
   

Renault Noida

mapicon
A 79, Udhyog Marg A Block Sector - 2,Noida, noida, Uttar Pradesh 201301
phoneicon
+91 - 7290055703
   

Renault Noida Sector 63

mapicon
H-12, Sector 63,Noida, noida, Uttar Pradesh 201307
phoneicon
+91 - 8448481308

Offers By Brand

View More Brands

Offers by City

Popular Cities with offers

Delhi
Kolkata
Ahmedabad
Mumbai
Chennai
Hyderabad
Pune
Bangalore

Choose Offers by Brand & City

Trending Cars

See All
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 21.89 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare
Tata Sierra

Tata Sierra

₹ 11.49 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare
Mahindra XEV 9S

Mahindra XEV 9S

₹ 20.65 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.69 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare
Maruti Suzuki Victoris

Maruti Suzuki Victoris

₹ 10.5 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare
Tata Nexon

Tata Nexon

₹ 7.4 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare
Mahindra Thar ROXX

Mahindra Thar ROXX

₹ 12.52 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare
Maruti Suzuki Grand Vitara

Maruti Suzuki Grand Vitara

₹ 10.77 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare
Kia Seltos

Kia Seltos

₹ 10.99 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare
Mahindra XEV 9e

Mahindra XEV 9e

₹ 21.9 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare

Check Latest Offers

Please provide your details to get Personalized Offers

Choose city
+91 | Choose city
Choose city
Select a dealer

Want to get the best price for your existing car?

Powered by: Spinny Logo
By clicking "View Complete Offer" you Agree to our Terms and Privacy Policy
Dear Name

Please verify your mobile number.

+91 | Choose city
Couldn't verify the OTP.
It's either expired or it's incorrect.
Wait for it…

Log in to our website to save your bookmarks. It'll just take a moment.

Yes, Continue

Your session has expired, please login again.

Yes, Continue