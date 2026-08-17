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Renault Kiger Car Discount Offers in Jaipur

Renault Kiger
On Renault Kiger: Cash offer upto INR 20,000 on Select Varia…
Available in Jaipur
Applicable on Authentic & 14 more..
Authentic
₹ 5.81 Lakhs
Evolution
₹ 6.55 Lakhs
Evolution EASY R AMT
₹ 6.99 Lakhs
Techno
₹ 7.55 Lakhs
Techno MT Dual Tone
₹ 7.55 Lakhs
Techno EASY R AMT
₹ 8.05 Lakhs
Techno AMT Dual Tone
₹ 8.05 Lakhs
Emotion
₹ 8.45 Lakhs
Emotion MT Dual Tone
₹ 8.45 Lakhs
Emotion Turbo MT
₹ 9.35 Lakhs
Techno Turbo CVT
₹ 9.35 Lakhs
Techno Turbo CVT Dual Tone
₹ 9.35 Lakhs
Emotion Turbo MT Dual Tone
₹ 9.35 Lakhs
Emotion Turbo CVT
₹ 10.35 Lakhs
Emotion Turbo CVT Dual Tone
₹ 10.35 Lakhs
Expiring on 01 Sep
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Pratap Cars Private Limited

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378, KR Plaza, Queens Rd, Jambeshwar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302021, jaipur, Rajasthan 302021
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+91 - 8448488250
   

Renault Jaipur West

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5 - 10, Queens Road, Vaishali Nagar, Veer Vihar, Jaipur, Rajasthan 302021, jaipur, Rajasthan 302021
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+91 - 9643408483
   

Pratap Cars Private Limited

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C7 D, Sawai Jai Singh Higway Road, Bani Park, Jaipur, Rajasthan 302016, jaipur, Rajasthan 302016
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phoneicon
+91 - 9643205980
   

Renault Jaipur East

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B-24, Raja Park, Govind Marg, Jaipur, Rajasthan 302004, jaipur, Rajasthan 302004
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+91 - 8527240770

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