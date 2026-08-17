Home > New Cars > Car Offers > Nissan Car > Magnite > Car Offers in Patna
Nissan Magnite Car Discount Offers in Patna
Nissan Magnite
On Nissan Magnite :- Accessories/Cash Rs. 12,000/- + Exchang…
Available in Patna
Applicable on Visia Petrol Manual & 1 more..
Visia Petrol Manual
₹ 5.65 Lakhs
Visia Plus Petrol Manual
₹ 6.2 Lakhs
Applicable on Acenta Petrol Manual & 7 more..
Acenta Petrol Manual
₹ 6.8 Lakhs
Acenta Petrol Automatic (AMT)
₹ 7.36 Lakhs
N Connecta Petrol Manual
₹ 7.43 Lakhs
N Connecta Petrol Manual Dual Tone
₹ 7.61 Lakhs
N Connecta Petrol Automatic (AMT)
₹ 7.99 Lakhs
N Connecta Petrol Automatic (AMT) Dual Tone
₹ 8.16 Lakhs
N Connecta Petrol Manual HRAO
₹ 8.74 Lakhs
N Connecta Petrol Manual Dual Tone HRAO
₹ 8.91 Lakhs
Applicable on Tekna Petrol Manual & 7 more..
Tekna Petrol Manual
₹ 8.37 Lakhs
Tekna Petrol Manual Dual Tone
₹ 8.54 Lakhs
Tekna Plus Petrol Manual
₹ 8.7 Lakhs
Tekna Plus Petrol Manual Dual Tone
₹ 8.87 Lakhs
Tekna Petrol Automatic (AMT)
₹ 8.92 Lakhs
Tekna Petrol Automatic (AMT) Dual Tone
₹ 9.09 Lakhs
Tekna Plus Petrol Automatic (AMT)
₹ 9.25 Lakhs
Tekna Plus Petrol Automatic (AMT) Dual Tone
₹ 9.42 Lakhs
Applicable on Kuro Edition Petrol Automatic (AMT) EZ SHIFT
Kuro Edition Petrol Automatic (AMT) EZ SHIFT
₹ 8.34 Lakhs
Applicable on Kuro Edition Petrol Turbo Manual HRAO & 4 more..
Kuro Edition Petrol Turbo Manual HRAO
₹ 9.1 Lakhs
Tekna Petrol Turbo Manual
₹ 9.54 Lakhs
Tekna Petrol Turbo Manual Dual Tone
₹ 9.68 Lakhs
Tekna Plus Petrol Turbo Manual
₹ 9.88 Lakhs
Tekna Plus Petrol Turbo Manual Dual Tone
₹ 10.05 Lakhs
Applicable on N Connecta Petrol Turbo Automatic (CVT) & 6 more..
N Connecta Petrol Turbo Automatic (CVT)
₹ 9.67 Lakhs
N Connecta Petrol Turbo Automatic (CVT) Dual Tone
₹ 9.84 Lakhs
Kuro Edition Petrol Turbo Automatic (CVT) HRAO
₹ 9.99 Lakhs
Tekna Petrol Turbo Automatic (CVT)
₹ 10.62 Lakhs
Tekna Petrol Turbo Automatic (CVT) Dual Tone
₹ 10.79 Lakhs
Tekna Plus Petrol Turbo Automatic (CVT)
₹ 10.96 Lakhs
Tekna Plus Petrol Turbo Automatic (CVT) Dual Tone
₹ 11.13 Lakhs
Nissan Magnite
On Nissan Magnite :- Early Booking Bonaza 22,500/ 5 Years P…
Available in Patna
Applicable on Acenta Petrol Turbo Automatic (CVT)
Acenta Petrol Turbo Automatic (CVT)
₹ 9.25 Lakhs
Nutan Nissan
Plot No-2129, Near 70 Feet Road,New Bypass,Saristabad,Anisabad,Patna, patna, Bihar 800002View More
Nutan Nissan
Khata No 182, Plot No 340 Pakari,70 Feet Rd,Anisabad,Patna, patna, Bihar 800002
Offers By Brand
Offers by City
Trending CarsSee All
Tata Sierra
₹ 11.49 Lakhs*Onwards
Mahindra BE 6
₹ 18.9 Lakhs*Onwards
VinFast VF7
₹ 21.89 Lakhs*Onwards
Mahindra XEV 9S
₹ 20.65 Lakhs*Onwards
Mahindra Scorpio N
₹ 13.69 Lakhs*Onwards
Maruti Suzuki Victoris
₹ 10.5 Lakhs*Onwards
Maruti Suzuki Grand Vitara
₹ 10.77 Lakhs*Onwards
Tata Nexon
₹ 7.4 Lakhs*Onwards
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.52 Lakhs*Onwards
Kia Seltos
₹ 10.99 Lakhs*Onwards