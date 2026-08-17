Home > New Cars > Car Offers > Nissan Car > Magnite > Car Offers in Mumbai
Nissan Magnite Car Discount Offers in Mumbai
Nissan Magnite
On Nissan Magnite :- Accessories/Cash Rs. 12,000/- + Exchang…
Available in Mumbai
Applicable on Visia Petrol Manual & 1 more..
Visia Petrol Manual
₹ 5.65 Lakhs
Visia Plus Petrol Manual
₹ 6.2 Lakhs
Applicable on Acenta Petrol Manual & 7 more..
Acenta Petrol Manual
₹ 6.8 Lakhs
Acenta Petrol Automatic (AMT)
₹ 7.36 Lakhs
N Connecta Petrol Manual
₹ 7.43 Lakhs
N Connecta Petrol Manual Dual Tone
₹ 7.61 Lakhs
N Connecta Petrol Automatic (AMT)
₹ 7.99 Lakhs
N Connecta Petrol Automatic (AMT) Dual Tone
₹ 8.16 Lakhs
N Connecta Petrol Manual HRAO
₹ 8.74 Lakhs
N Connecta Petrol Manual Dual Tone HRAO
₹ 8.91 Lakhs
Applicable on Kuro Edition Petrol Automatic (AMT) EZ SHIFT
Kuro Edition Petrol Automatic (AMT) EZ SHIFT
₹ 8.34 Lakhs
Applicable on Kuro Edition Petrol Turbo Manual HRAO & 4 more..
Kuro Edition Petrol Turbo Manual HRAO
₹ 9.1 Lakhs
Tekna Petrol Turbo Manual
₹ 9.54 Lakhs
Tekna Petrol Turbo Manual Dual Tone
₹ 9.68 Lakhs
Tekna Plus Petrol Turbo Manual
₹ 9.88 Lakhs
Tekna Plus Petrol Turbo Manual Dual Tone
₹ 10.05 Lakhs
Applicable on Tekna Petrol Manual & 7 more..
Tekna Petrol Manual
₹ 8.37 Lakhs
Tekna Petrol Manual Dual Tone
₹ 8.54 Lakhs
Tekna Plus Petrol Manual
₹ 8.7 Lakhs
Tekna Plus Petrol Manual Dual Tone
₹ 8.87 Lakhs
Tekna Petrol Automatic (AMT)
₹ 8.92 Lakhs
Tekna Petrol Automatic (AMT) Dual Tone
₹ 9.09 Lakhs
Tekna Plus Petrol Automatic (AMT)
₹ 9.25 Lakhs
Tekna Plus Petrol Automatic (AMT) Dual Tone
₹ 9.42 Lakhs
Nissan Magnite
On Nissan Magnite :- Early Booking Bonaza 22,500/ 5 Years P…
Available in Mumbai
Applicable on Acenta Petrol Turbo Automatic (CVT)
Acenta Petrol Turbo Automatic (CVT)
₹ 9.25 Lakhs
Applicable on N Connecta Petrol Turbo Automatic (CVT) & 6 more..
N Connecta Petrol Turbo Automatic (CVT)
₹ 9.67 Lakhs
N Connecta Petrol Turbo Automatic (CVT) Dual Tone
₹ 9.84 Lakhs
Kuro Edition Petrol Turbo Automatic (CVT) HRAO
₹ 9.99 Lakhs
Tekna Petrol Turbo Automatic (CVT)
₹ 10.62 Lakhs
Tekna Petrol Turbo Automatic (CVT) Dual Tone
₹ 10.79 Lakhs
Tekna Plus Petrol Turbo Automatic (CVT)
₹ 10.96 Lakhs
Tekna Plus Petrol Turbo Automatic (CVT) Dual Tone
₹ 11.13 Lakhs
Royce Nissan
Blue Empress, Shop no 2,Opp. Poisar Gymkhana,Desai Wadi kandiwali (W),Mumbai, mumbai, Maharashtra 400067View More
Ritu Nissan
Sri Krishna Tower, Gr. floor,Unit No.6,New Link Road,Opp. Laxmi ind. Estate,Andheri (W),Mumbai, mumbai, Maharashtra 400053View More
Laksha Nissan
Unit No.2 Safal Pride, Opp Saras Baug,Sion Trombay Road, Wadi,Deonar,Mumbai, mumbai, Maharashtra 400088View More
Ritu Nissan-mira Road
Unit 1-A, Ground Floor,Sanjar Buisness Park,Next To State bank Of India,NH.NO8,Kashimira,Mira Road East,Mumbai, mumbai, Maharashtra 401104View More
Offers By Brand
Offers by City
Trending CarsSee All
Tata Sierra
₹ 11.49 Lakhs*Onwards
Mahindra BE 6
₹ 18.9 Lakhs*Onwards
VinFast VF7
₹ 21.89 Lakhs*Onwards
Mahindra XEV 9S
₹ 20.65 Lakhs*Onwards
Mahindra Scorpio N
₹ 13.69 Lakhs*Onwards
Maruti Suzuki Victoris
₹ 10.5 Lakhs*Onwards
Maruti Suzuki Grand Vitara
₹ 10.77 Lakhs*Onwards
Tata Nexon
₹ 7.4 Lakhs*Onwards
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.52 Lakhs*Onwards
Kia Seltos
₹ 10.99 Lakhs*Onwards