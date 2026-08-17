Home > New Cars > Car Offers > Nissan Car > Magnite > Car Offers in Aurangabad (Maharashtra)
Nissan Magnite Car Discount Offers in Aurangabad (Maharashtra)
Nissan Magnite
On Nissan Magnite :- Accessories/Cash Rs. 12,000/- + Exchang…
Available in Aurangabad (Maharashtra)
Applicable on Visia Petrol Manual & 1 more..
Visia Petrol Manual
₹ 5.65 Lakhs
Visia Plus Petrol Manual
₹ 6.2 Lakhs
Nissan Magnite
On Nissan Magnite :- Early Booking Bonaza 20,500/ 5 Years PM…
Available in Aurangabad (Maharashtra)
Applicable on Acenta Petrol Manual & 7 more..
Acenta Petrol Manual
₹ 6.8 Lakhs
Acenta Petrol Automatic (AMT)
₹ 7.36 Lakhs
N Connecta Petrol Manual
₹ 7.43 Lakhs
N Connecta Petrol Manual Dual Tone
₹ 7.61 Lakhs
N Connecta Petrol Automatic (AMT)
₹ 7.99 Lakhs
N Connecta Petrol Automatic (AMT) Dual Tone
₹ 8.16 Lakhs
N Connecta Petrol Manual HRAO
₹ 8.74 Lakhs
N Connecta Petrol Manual Dual Tone HRAO
₹ 8.91 Lakhs
Nissan Magnite
On Nissan Magnite :- Accessories/Cash Rs. 5,000/- + Early B…
Available in Aurangabad (Maharashtra)
Applicable on Kuro Edition Petrol Turbo Manual HRAO & 4 more..
Kuro Edition Petrol Turbo Manual HRAO
₹ 9.1 Lakhs
Tekna Petrol Turbo Manual
₹ 9.54 Lakhs
Tekna Petrol Turbo Manual Dual Tone
₹ 9.68 Lakhs
Tekna Plus Petrol Turbo Manual
₹ 9.88 Lakhs
Tekna Plus Petrol Turbo Manual Dual Tone
₹ 10.05 Lakhs
Nissan Magnite
On Nissan Magnite :- Accessories/Cash Rs. 5,000/- + Early B…
Available in Aurangabad (Maharashtra)
Applicable on Tekna Petrol Manual & 7 more..
Tekna Petrol Manual
₹ 8.37 Lakhs
Tekna Petrol Manual Dual Tone
₹ 8.54 Lakhs
Tekna Plus Petrol Manual
₹ 8.7 Lakhs
Tekna Plus Petrol Manual Dual Tone
₹ 8.87 Lakhs
Tekna Petrol Automatic (AMT)
₹ 8.92 Lakhs
Tekna Petrol Automatic (AMT) Dual Tone
₹ 9.09 Lakhs
Tekna Plus Petrol Automatic (AMT)
₹ 9.25 Lakhs
Tekna Plus Petrol Automatic (AMT) Dual Tone
₹ 9.42 Lakhs
Nissan Magnite
On Nissan Magnite :- Early Booking Bonaza 20,500/ 5 Years PM…
Available in Aurangabad (Maharashtra)
Applicable on Kuro Edition Petrol Automatic (AMT) EZ SHIFT
Kuro Edition Petrol Automatic (AMT) EZ SHIFT
₹ 8.34 Lakhs
Nissan Magnite
On Nissan Magnite :- Early Booking Bonaza 22,500/ 5 Years P…
Available in Aurangabad (Maharashtra)
Applicable on Acenta Petrol Turbo Automatic (CVT)
Acenta Petrol Turbo Automatic (CVT)
₹ 9.25 Lakhs
Nissan Magnite
On Nissan Magnite :- Accessories/Cash Rs. 5,000/- + Early B…
Available in Aurangabad (Maharashtra)
Applicable on N Connecta Petrol Turbo Automatic (CVT) & 6 more..
N Connecta Petrol Turbo Automatic (CVT)
₹ 9.67 Lakhs
N Connecta Petrol Turbo Automatic (CVT) Dual Tone
₹ 9.84 Lakhs
Kuro Edition Petrol Turbo Automatic (CVT) HRAO
₹ 9.99 Lakhs
Tekna Petrol Turbo Automatic (CVT)
₹ 10.62 Lakhs
Tekna Petrol Turbo Automatic (CVT) Dual Tone
₹ 10.79 Lakhs
Tekna Plus Petrol Turbo Automatic (CVT)
₹ 10.96 Lakhs
Tekna Plus Petrol Turbo Automatic (CVT) Dual Tone
₹ 11.13 Lakhs
Locate Nissan Dealers in Aurangabad (Maharashtra)
No Nissan Dealers Found in Aurangabad (Maharashtra)
Offers By Brand
Offers by City
Trending CarsSee All
Tata Sierra
₹ 11.49 Lakhs*Onwards
Mahindra BE 6
₹ 18.9 Lakhs*Onwards
VinFast VF7
₹ 21.89 Lakhs*Onwards
Mahindra XEV 9S
₹ 20.65 Lakhs*Onwards
Mahindra Scorpio N
₹ 13.69 Lakhs*Onwards
Maruti Suzuki Victoris
₹ 10.5 Lakhs*Onwards
Maruti Suzuki Grand Vitara
₹ 10.77 Lakhs*Onwards
Tata Nexon
₹ 7.4 Lakhs*Onwards
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.52 Lakhs*Onwards
Kia Seltos
₹ 10.99 Lakhs*Onwards