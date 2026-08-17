Home > New Cars > Car Offers > Nissan Car > Magnite > Car Offers in Ahmedabad

Check latest offers on your car

Nissan Magnite Car Discount Offers in Ahmedabad

Nissan Magnite
On Nissan Magnite :- Accessories/Cash Rs. 12,000/- + Exchang…
Available in Ahmedabad
Applicable on Visia Petrol Manual & 1 more..
Visia Petrol Manual
₹ 5.65 Lakhs
Visia Plus Petrol Manual
₹ 6.2 Lakhs
Expired
View Complete Offer

Nissan Magnite
On Nissan Magnite :- Early Booking Bonaza 20,500/ 5 Years PM…
Available in Ahmedabad
Applicable on Acenta Petrol Manual & 7 more..
Acenta Petrol Manual
₹ 6.8 Lakhs
Acenta Petrol Automatic (AMT)
₹ 7.36 Lakhs
N Connecta Petrol Manual
₹ 7.43 Lakhs
N Connecta Petrol Manual Dual Tone
₹ 7.61 Lakhs
N Connecta Petrol Automatic (AMT)
₹ 7.99 Lakhs
N Connecta Petrol Automatic (AMT) Dual Tone
₹ 8.16 Lakhs
N Connecta Petrol Manual HRAO
₹ 8.74 Lakhs
N Connecta Petrol Manual Dual Tone HRAO
₹ 8.91 Lakhs
Expired
View Complete Offer

Nissan Magnite
On Nissan Magnite :- Accessories/Cash Rs. 5,000/- + Early B…
Available in Ahmedabad
Applicable on Tekna Petrol Manual & 7 more..
Tekna Petrol Manual
₹ 8.37 Lakhs
Tekna Petrol Manual Dual Tone
₹ 8.54 Lakhs
Tekna Plus Petrol Manual
₹ 8.7 Lakhs
Tekna Plus Petrol Manual Dual Tone
₹ 8.87 Lakhs
Tekna Petrol Automatic (AMT)
₹ 8.92 Lakhs
Tekna Petrol Automatic (AMT) Dual Tone
₹ 9.09 Lakhs
Tekna Plus Petrol Automatic (AMT)
₹ 9.25 Lakhs
Tekna Plus Petrol Automatic (AMT) Dual Tone
₹ 9.42 Lakhs
Expired
View Complete Offer

Nissan Magnite
On Nissan Magnite :- Early Booking Bonaza 20,500/ 5 Years PM…
Available in Ahmedabad
Applicable on Kuro Edition Petrol Automatic (AMT) EZ SHIFT
Kuro Edition Petrol Automatic (AMT) EZ SHIFT
₹ 8.34 Lakhs
Expired
View Complete Offer

Nissan Magnite
On Nissan Magnite :- Accessories/Cash Rs. 5,000/- + Early B…
Available in Ahmedabad
Applicable on Kuro Edition Petrol Turbo Manual HRAO & 4 more..
Kuro Edition Petrol Turbo Manual HRAO
₹ 9.1 Lakhs
Tekna Petrol Turbo Manual
₹ 9.54 Lakhs
Tekna Petrol Turbo Manual Dual Tone
₹ 9.68 Lakhs
Tekna Plus Petrol Turbo Manual
₹ 9.88 Lakhs
Tekna Plus Petrol Turbo Manual Dual Tone
₹ 10.05 Lakhs
Expired
View Complete Offer

Nissan Magnite
On Nissan Magnite :- Early Booking Bonaza 22,500/ 5 Years P…
Available in Ahmedabad
Applicable on Acenta Petrol Turbo Automatic (CVT)
Acenta Petrol Turbo Automatic (CVT)
₹ 9.25 Lakhs
Expired
View Complete Offer

Nissan Magnite
On Nissan Magnite :- Accessories/Cash Rs. 5,000/- + Early B…
Available in Ahmedabad
Applicable on N Connecta Petrol Turbo Automatic (CVT) & 6 more..
N Connecta Petrol Turbo Automatic (CVT)
₹ 9.67 Lakhs
N Connecta Petrol Turbo Automatic (CVT) Dual Tone
₹ 9.84 Lakhs
Kuro Edition Petrol Turbo Automatic (CVT) HRAO
₹ 9.99 Lakhs
Tekna Petrol Turbo Automatic (CVT)
₹ 10.62 Lakhs
Tekna Petrol Turbo Automatic (CVT) Dual Tone
₹ 10.79 Lakhs
Tekna Plus Petrol Turbo Automatic (CVT)
₹ 10.96 Lakhs
Tekna Plus Petrol Turbo Automatic (CVT) Dual Tone
₹ 11.13 Lakhs
Expired
View Complete Offer

Check Latest Offers

Please provide your details to get Personalized Offers

Choose city
+91 | Choose city
Choose city
Select a dealer

Want to get the best price for your existing car?

Powered by: Spinny Logo
By clicking "View Complete Offer" you Agree to our Terms and Privacy Policy
Dear Name

Please verify your mobile number.

+91 | Choose city
Couldn't verify the OTP.
It's either expired or it's incorrect.

Locate Nissan Dealers in Ahmedabad

See All
   

Central Nissan

mapicon
Sigma Legacy Panjarapole Cross-Road IIM road, Ahmedabad,, ahmedabad, Gujarat 380015
phoneicon
+91 - 9099905711
   

Central Nissan

mapicon
Ground Floor, Shivalik Ishan,NR C.N Vidhyalaya,B/S Reliance Petrol Pump,Ahmedabad, ahmedabad, Gujarat 380015
View More
phoneicon
+91 - 7925714477
   

Central Nissan

mapicon
Isanpur Narol Road, Narol Cross Road,Opposite Narol Brts Bus Stop,Near H P Petrol Pump,Beside Mahalaxmi Mill (Map),Ahmedabad, ahmedabad, Gujarat 382405
View More
phoneicon
+91 - 9099905711
   

Central Nissan

mapicon
GF, Radhey Mall,Nr.SBI Bank,Khokhra Circle,Ahmedabad, ahmedabad, Gujarat 380008
phoneicon
+91 - 9099905711

Offers By Brand

View More Brands

Offers by City

Popular Cities with offers

Delhi
Kolkata
Ahmedabad
Mumbai
Chennai
Hyderabad
Pune
Bangalore

Choose Offers by Brand & City

Trending Cars

See All
Tata Sierra

Tata Sierra

₹ 11.49 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 21.89 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare
Mahindra XEV 9S

Mahindra XEV 9S

₹ 20.65 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.69 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare
Maruti Suzuki Victoris

Maruti Suzuki Victoris

₹ 10.5 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare
Maruti Suzuki Grand Vitara

Maruti Suzuki Grand Vitara

₹ 10.77 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare
Tata Nexon

Tata Nexon

₹ 7.4 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare
Mahindra Thar ROXX

Mahindra Thar ROXX

₹ 12.52 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare
Kia Seltos

Kia Seltos

₹ 10.99 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare

Check Latest Offers

Please provide your details to get Personalized Offers

Choose city
+91 | Choose city
Choose city
Select a dealer

Want to get the best price for your existing car?

Powered by: Spinny Logo
By clicking "View Complete Offer" you Agree to our Terms and Privacy Policy
Dear Name

Please verify your mobile number.

+91 | Choose city
Couldn't verify the OTP.
It's either expired or it's incorrect.
Wait for it…

Log in to our website to save your bookmarks. It'll just take a moment.

Yes, Continue

Your session has expired, please login again.

Yes, Continue