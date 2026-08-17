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Hyundai Venue Car Discount Offers in Jalandhar
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We have Offers available on following models in Jalandhar
Citroen Aircross X
On Citroen Aircross X :- Get Additional Benefits Up to Rs. 1…
Available in Jalandhar
Applicable on You 1.2 5 STR & 6 more..
You 1.2 5 STR
₹ 8.89 Lakhs
Plus 1.2 5 STR
₹ 9.99 Lakhs
Plus 1.2 Turbo 7 STR
₹ 11.99 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR
₹ 13.2 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR Dual Tone
₹ 13.4 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR AT
₹ 14.37 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR AT Dual Tone
₹ 14.57 Lakhs
Expired
Citroen Aircross X
On Citroen Aircross X :- Get Additional Benefits Up to Rs. 1…
Available in Jalandhar
Applicable on You 1.2 5 STR & 6 more..
You 1.2 5 STR
₹ 8.89 Lakhs
Plus 1.2 5 STR
₹ 9.99 Lakhs
Plus 1.2 Turbo 7 STR
₹ 11.99 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR
₹ 13.2 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR Dual Tone
₹ 13.4 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR AT
₹ 14.37 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR AT Dual Tone
₹ 14.57 Lakhs
Expired
Goyal Hyundai
Nakodar Road, Near Fine Timber,Wadala Chowk,Jalandhar,, jalandhar, Punjab 144040
Kosmo Hyundai
Opp. Delhi public school, G. T. Road,Jalandhar, jalandhar, Punjab 144010
Northern Motors
G.Troad, Opp. Govt. Nursery Near Khalsa College,Jalandhar, jalandhar, Punjab 144001
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