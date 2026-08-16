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Hyundai Venue Car Discount Offers in Chennai
Sorry, we do not have any active offers in your city.
We have Offers available on following models in Chennai
Applicable on You 1.2 Petrol MT & 8 more..
You 1.2 Petrol MT
₹ 8.55 Lakhs
Plus 1.2 Petrol MT
₹ 9.99 Lakhs
Plus 1.2 Turbo Petrol MT
₹ 11.57 Lakhs
Max 1.2 Turbo Petrol MT
₹ 12.62 Lakhs
Plus 1.2 Turbo Petrol AT
₹ 12.82 Lakhs
Max 1.2 Turbo Petrol AT
₹ 13.89 Lakhs
Max 1.2 Turbo Petrol MT Dual Tone
₹ 12.84 Lakhs
Max 1.2 Turbo Petrol AT Dual Tone
₹ 14.11 Lakhs
Basalt xmax 12 turbo petrol mt dark edition
Expired
Applicable on You 1.2 Petrol MT & 8 more..
You 1.2 Petrol MT
₹ 8.55 Lakhs
Plus 1.2 Petrol MT
₹ 9.99 Lakhs
Plus 1.2 Turbo Petrol MT
₹ 11.57 Lakhs
Max 1.2 Turbo Petrol MT
₹ 12.62 Lakhs
Plus 1.2 Turbo Petrol AT
₹ 12.82 Lakhs
Max 1.2 Turbo Petrol AT
₹ 13.89 Lakhs
Max 1.2 Turbo Petrol MT Dual Tone
₹ 12.84 Lakhs
Max 1.2 Turbo Petrol AT Dual Tone
₹ 14.11 Lakhs
Basalt xmax 12 turbo petrol mt dark edition
Expired
Peeyesyem Hyundai
New NO:162, Old No.94, Luz Church Road, Mylapore, Near Kauvery Hospital, Chennai, Tamil Nadu 600004, chennai, Tamil Nadu 600004View More
Fpl Hyundai
NO.225, GST Road, Chennai, Tamil Nadu, Guduvancheri, Guduvancheri, Chennai, Tamil Nadu 600001, chennai, Tamil Nadu 600001View More
Fpl Hyundai
654/A, GNT Road, Thandal Kazhani Village, Chennai, Tamil Nadu 600066, chennai, Tamil Nadu 600066View More
Kun Hyundai
7, Purasaiwakkam, GANGADEESWARAR KOIL STREET, Chennai, Tamil Nadu 600084, chennai, Tamil Nadu 600084View More
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