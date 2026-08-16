Home > New Cars > Car Offers > Hyundai Car > Grand i10 Nios > Car Offers in Kolkata
Hyundai Grand I10 Nios Car Discount Offers in Kolkata
Hyundai Grand I10 Nios
Benefits On Hyundai Grand i10 Nios:- Benefits upto ₹ 70000/-…
Available in Kolkata
Applicable on Era 1.2 Kappa & 17 more..
Era 1.2 Kappa
₹ 5.55 Lakhs
Magna 1.2 Kappa
₹ 6.28 Lakhs
Corporate 1.2 Kappa
₹ 6.51 Lakhs
Sportz 1.2 Kappa VTVT
₹ 6.83 Lakhs
Magna 1.2 Kappa AMT
₹ 6.85 Lakhs
Sportz 1.2 Kappa Dual Tone
₹ 7.01 Lakhs
Sportz (O) 1.2 Kappa VTVT
₹ 7.08 Lakhs
Sportz Petrol Manual Vibe Edition
₹ 7.09 Lakhs
Corporate 1.2 Kappa AMT
₹ 7.12 Lakhs
Magna 1.2 HY CNG Duo
₹ 7.22 Lakhs
Sportz 1.2 Kappa AMT
₹ 7.36 Lakhs
Asta 1.2 Kappa
₹ 7.4 Lakhs
Sportz 1.2 Kappa CNG
₹ 7.59 Lakhs
Sportz Petrol Automatic Vibe Edition
₹ 7.61 Lakhs
Sportz (O) 1.2 Kappa AMT
₹ 7.62 Lakhs
Sportz 1.2 HY CNG Duo
₹ 7.72 Lakhs
Sportz (O) Petrol Automatic Vibe Edition
₹ 7.73 Lakhs
Asta 1.2 Kappa AMT
₹ 8.03 Lakhs
Expired
Gajraj Hyundai
Plot No.5, Block BN, GROUND FLOOR, Sector V, Salt Lake, 904, Adventch Infinity, Salt Lake, Kolkata, West Bengal 700091, kolkata, West Bengal 700091View More
Gajraj Hyundai
J L NO-18 UNDER KHAITAN NO 863, MOUZA-MAHISBATHAN, RAJARHAT-POLICE STATION, Kolkata, West Bengal 700103, kolkata, West Bengal 700103View More
Gajraj Hyundai
AA 53, Sector 5, Ultadanga, Bidhannangar, Kolkata, West Bengal 700064, kolkata, West Bengal 700064View More
Gajraj Hyundai
Adventz Infinity 904, Plot No 5, Saltlake ,Sector 5, Block BN, Kolkata, West Bengal 700091, kolkata, West Bengal 700091View More
Offers By Brand
Offers by City
Trending CarsSee All
Tata Sierra
₹ 11.49 Lakhs*Onwards
Mahindra BE 6
₹ 18.9 Lakhs*Onwards
VinFast VF7
₹ 21.89 Lakhs*Onwards
Mahindra XEV 9S
₹ 20.65 Lakhs*Onwards
Mahindra Scorpio N
₹ 13.69 Lakhs*Onwards
Maruti Suzuki Victoris
₹ 10.5 Lakhs*Onwards
Maruti Suzuki Grand Vitara
₹ 10.77 Lakhs*Onwards
Tata Nexon
₹ 7.4 Lakhs*Onwards
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.52 Lakhs*Onwards
Kia Seltos
₹ 10.99 Lakhs*Onwards