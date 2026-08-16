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Hyundai Grand I10 Nios Car Discount Offers in Chennai
Hyundai Grand I10 Nios
Benefits On Hyundai Grand i10 Nios:- Benefits upto ₹ 55,000/…
Available in Chennai
Applicable on Era 1.2 Kappa & 17 more..
Era 1.2 Kappa
₹ 5.55 Lakhs
Magna 1.2 Kappa
₹ 6.28 Lakhs
Corporate 1.2 Kappa
₹ 6.51 Lakhs
Sportz 1.2 Kappa VTVT
₹ 6.83 Lakhs
Magna 1.2 Kappa AMT
₹ 6.85 Lakhs
Sportz 1.2 Kappa Dual Tone
₹ 7.01 Lakhs
Sportz (O) 1.2 Kappa VTVT
₹ 7.08 Lakhs
Sportz Petrol Manual Vibe Edition
₹ 7.09 Lakhs
Corporate 1.2 Kappa AMT
₹ 7.12 Lakhs
Magna 1.2 HY CNG Duo
₹ 7.22 Lakhs
Sportz 1.2 Kappa AMT
₹ 7.36 Lakhs
Asta 1.2 Kappa
₹ 7.4 Lakhs
Sportz 1.2 Kappa CNG
₹ 7.59 Lakhs
Sportz Petrol Automatic Vibe Edition
₹ 7.61 Lakhs
Sportz (O) 1.2 Kappa AMT
₹ 7.62 Lakhs
Sportz 1.2 HY CNG Duo
₹ 7.72 Lakhs
Sportz (O) Petrol Automatic Vibe Edition
₹ 7.73 Lakhs
Asta 1.2 Kappa AMT
₹ 8.03 Lakhs
Expiring on 01 Sep
Peeyesyem Hyundai
New NO:162, Old No.94, Luz Church Road, Mylapore, Near Kauvery Hospital, Chennai, Tamil Nadu 600004, chennai, Tamil Nadu 600004View More
Fpl Hyundai
NO.225, GST Road, Chennai, Tamil Nadu, Guduvancheri, Guduvancheri, Chennai, Tamil Nadu 600001, chennai, Tamil Nadu 600001View More
Fpl Hyundai
654/A, GNT Road, Thandal Kazhani Village, Chennai, Tamil Nadu 600066, chennai, Tamil Nadu 600066View More
Kun Hyundai
7, Purasaiwakkam, GANGADEESWARAR KOIL STREET, Chennai, Tamil Nadu 600084, chennai, Tamil Nadu 600084View More
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