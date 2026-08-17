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Hyundai Grand I10 Nios Car Discount Offers in Chandigarh
Hyundai Grand I10 Nios
Benefits On Hyundai Grand i10 Nios:- Benefits upto ₹ 55,000/…
Available in Chandigarh
Applicable on Era 1.2 Kappa & 17 more..
Era 1.2 Kappa
₹ 5.55 Lakhs
Magna 1.2 Kappa
₹ 6.28 Lakhs
Corporate 1.2 Kappa
₹ 6.51 Lakhs
Sportz 1.2 Kappa VTVT
₹ 6.83 Lakhs
Magna 1.2 Kappa AMT
₹ 6.85 Lakhs
Sportz 1.2 Kappa Dual Tone
₹ 7.01 Lakhs
Sportz (O) 1.2 Kappa VTVT
₹ 7.08 Lakhs
Sportz Petrol Manual Vibe Edition
₹ 7.09 Lakhs
Corporate 1.2 Kappa AMT
₹ 7.12 Lakhs
Magna 1.2 HY CNG Duo
₹ 7.22 Lakhs
Sportz 1.2 Kappa AMT
₹ 7.36 Lakhs
Asta 1.2 Kappa
₹ 7.4 Lakhs
Sportz 1.2 Kappa CNG
₹ 7.59 Lakhs
Sportz Petrol Automatic Vibe Edition
₹ 7.61 Lakhs
Sportz (O) 1.2 Kappa AMT
₹ 7.62 Lakhs
Sportz 1.2 HY CNG Duo
₹ 7.72 Lakhs
Sportz (O) Petrol Automatic Vibe Edition
₹ 7.73 Lakhs
Asta 1.2 Kappa AMT
₹ 8.03 Lakhs
Expiring on 01 Sep
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Berkeley Hyundai
Plot No.27 Industrial Area Phase I, Chandigarh, chandigarh, Chandigarh 160002
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Plot no. 7, Industrial area,Phase 1,Chandigarh, chandigarh, Chandigarh 160002
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Plot no.154, 155 Industrial area phase-I, Chandigarh, chandigarh, Chandigarh 160002
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Plot No 66, Industrial Area Phase -2.,Chandigarh,, chandigarh, Chandigarh 160002
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