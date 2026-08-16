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Hyundai Exter Car Discount Offers in Raipur
Hyundai Exter
Benefits On Hyundai Exter:- Benefits upto ₹ 40000/-. T&C's A…
Available in Raipur
Applicable on HX 2 Petrol 1.2L Kappa Manual & 18 more..
HX 2 Petrol 1.2L Kappa Manual
₹ 5.81 Lakhs
HX 3 Petrol 1.2L Kappa Manual
₹ 6.3 Lakhs
HX 3 Petrol 1.2L Kappa Automatic
₹ 6.95 Lakhs
HX 2 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual
₹ 7 Lakhs
HX 4 Petrol 1.2L Kappa Manual
₹ 7.28 Lakhs
HX 3 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual
₹ 7.45 Lakhs
HX 6 Petrol 1.2L Kappa Manual
₹ 7.99 Lakhs
HX 4 Plus Petrol 1.2L Kappa Automatic
₹ 8.1 Lakhs
HX 6 Petrol 1.2L Kappa Manual Dual Tone
₹ 8.14 Lakhs
HX 4 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual
₹ 8.28 Lakhs
HX 8 Petrol 1.2L Kappa Manual
₹ 8.4 Lakhs
HX 6 Petrol 1.2L Kappa Automatic
₹ 8.59 Lakhs
HX 6 Petrol 1.2L Kappa Automatic Dual Tone
₹ 8.74 Lakhs
HX 6 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual
₹ 8.95 Lakhs
HX 8 Petrol 1.2L Kappa Automatic
₹ 9.12 Lakhs
HX 6 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual Dual Tone
₹ 9.1 Lakhs
HX 8 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual
₹ 9.42 Lakhs
HX 10 Petrol 1.2L Kappa Automatic
₹ 9.46 Lakhs
HX 10 Petrol 1.2L Kappa Automatic Dual Tone
₹ 9.61 Lakhs
Expired
Shankara Vehicles
Near Pandri Police Station, Vidhan sabha Road,Mowa,Raipur,, raipur, Chhattisgarh 492001
Mangalam Hyundai
Dhamtari Road, Devpuri Raipur Chattisgarh,Raipur, raipur, Chhattisgarh 492015
Shivnath Hyundai
Plot No:618/2 Near Chindambara International Hotel GE Road Telibandha Opp Magneto Mall Telibandha, Raipur,, raipur, Chhattisgarh 492006View More
Shankara Hyundai
Ring Road No.01 Opp. Wallfort City Bhatgoan Chowk, Raipur,, raipur, Chhattisgarh 492001
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