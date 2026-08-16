Home > New Cars > Car Offers > Hyundai Car > Exter > Car Offers in Mysore

Check latest offers on your car

Hyundai Exter Car Discount Offers in Mysore

Hyundai Exter
Benefits On Hyundai Exter:- Benefits upto ₹ 40,000/-. + Cele…
Available in Mysore
Applicable on HX 2 Petrol 1.2L Kappa Manual & 18 more..
HX 2 Petrol 1.2L Kappa Manual
₹ 5.81 Lakhs
HX 3 Petrol 1.2L Kappa Manual
₹ 6.3 Lakhs
HX 3 Petrol 1.2L Kappa Automatic
₹ 6.95 Lakhs
HX 2 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual
₹ 7 Lakhs
HX 4 Petrol 1.2L Kappa Manual
₹ 7.28 Lakhs
HX 3 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual
₹ 7.45 Lakhs
HX 6 Petrol 1.2L Kappa Manual
₹ 7.99 Lakhs
HX 4 Plus Petrol 1.2L Kappa Automatic
₹ 8.1 Lakhs
HX 6 Petrol 1.2L Kappa Manual Dual Tone
₹ 8.14 Lakhs
HX 4 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual
₹ 8.28 Lakhs
HX 8 Petrol 1.2L Kappa Manual
₹ 8.4 Lakhs
HX 6 Petrol 1.2L Kappa Automatic
₹ 8.59 Lakhs
HX 6 Petrol 1.2L Kappa Automatic Dual Tone
₹ 8.74 Lakhs
HX 6 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual
₹ 8.95 Lakhs
HX 8 Petrol 1.2L Kappa Automatic
₹ 9.12 Lakhs
HX 6 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual Dual Tone
₹ 9.1 Lakhs
HX 8 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual
₹ 9.42 Lakhs
HX 10 Petrol 1.2L Kappa Automatic
₹ 9.46 Lakhs
HX 10 Petrol 1.2L Kappa Automatic Dual Tone
₹ 9.61 Lakhs
Expiring on 01 Sep
View Complete Offer

Check Latest Offers

Please provide your details to get Personalized Offers

Choose city
+91 | Choose city
Choose city
Select a dealer

Want to get the best price for your existing car?

Powered by: Spinny Logo
By clicking "View Complete Offer" you Agree to our Terms and Privacy Policy
Dear Name

Please verify your mobile number.

+91 | Choose city
Couldn't verify the OTP.
It's either expired or it's incorrect.

Locate Hyundai Dealers in Mysore

See All
   

Star Hyundai

mapicon
36 Bannaimantap A Extn Bamboo Bazaar Mandi Mohalla, Mysore,, mysore, Karnataka 570015
phoneicon
+91 - 9538018888
   

Advaith Hyundai

mapicon
14/5 Lah Towers, Jlb Road,Lakshmi Puran,Oppt. Christ The King Convent,Mysore, mysore, Karnataka 570004
View More
phoneicon
+91 - 9741018832
   

Advaith Hyundai

mapicon
Plot No. 26 ABC, Belavadi Indl Area,Opp Kirloskar Electric Company,Hunsur Main Road,Mysore, mysore, Karnataka 570001
View More
phoneicon
+91 - 7708057861

Offers By Brand

View More Brands

Offers by City

Popular Cities with offers

Delhi
Kolkata
Ahmedabad
Mumbai
Chennai
Hyderabad
Pune
Bangalore

Choose Offers by Brand & City

Trending Cars

See All
Tata Sierra

Tata Sierra

₹ 11.49 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 21.89 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare
Mahindra XEV 9S

Mahindra XEV 9S

₹ 20.65 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.69 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare
Maruti Suzuki Victoris

Maruti Suzuki Victoris

₹ 10.5 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare
Maruti Suzuki Grand Vitara

Maruti Suzuki Grand Vitara

₹ 10.77 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare
Tata Nexon

Tata Nexon

₹ 7.4 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare
Mahindra Thar ROXX

Mahindra Thar ROXX

₹ 12.52 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare
Kia Seltos

Kia Seltos

₹ 10.99 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare

Check Latest Offers

Please provide your details to get Personalized Offers

Choose city
+91 | Choose city
Choose city
Select a dealer

Want to get the best price for your existing car?

Powered by: Spinny Logo
By clicking "View Complete Offer" you Agree to our Terms and Privacy Policy
Dear Name

Please verify your mobile number.

+91 | Choose city
Couldn't verify the OTP.
It's either expired or it's incorrect.
Wait for it…

Log in to our website to save your bookmarks. It'll just take a moment.

Yes, Continue

Your session has expired, please login again.

Yes, Continue