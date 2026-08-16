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Hyundai Exter Car Discount Offers in Chennai
Hyundai Exter
Benefits On Hyundai Exter:- Benefits upto ₹ 40,000/-. + Cele…
Available in Chennai
Applicable on HX 2 Petrol 1.2L Kappa Manual & 18 more..
HX 2 Petrol 1.2L Kappa Manual
₹ 5.81 Lakhs
HX 3 Petrol 1.2L Kappa Manual
₹ 6.3 Lakhs
HX 3 Petrol 1.2L Kappa Automatic
₹ 6.95 Lakhs
HX 2 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual
₹ 7 Lakhs
HX 4 Petrol 1.2L Kappa Manual
₹ 7.28 Lakhs
HX 3 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual
₹ 7.45 Lakhs
HX 6 Petrol 1.2L Kappa Manual
₹ 7.99 Lakhs
HX 4 Plus Petrol 1.2L Kappa Automatic
₹ 8.1 Lakhs
HX 6 Petrol 1.2L Kappa Manual Dual Tone
₹ 8.14 Lakhs
HX 4 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual
₹ 8.28 Lakhs
HX 8 Petrol 1.2L Kappa Manual
₹ 8.4 Lakhs
HX 6 Petrol 1.2L Kappa Automatic
₹ 8.59 Lakhs
HX 6 Petrol 1.2L Kappa Automatic Dual Tone
₹ 8.74 Lakhs
HX 6 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual
₹ 8.95 Lakhs
HX 8 Petrol 1.2L Kappa Automatic
₹ 9.12 Lakhs
HX 6 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual Dual Tone
₹ 9.1 Lakhs
HX 8 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual
₹ 9.42 Lakhs
HX 10 Petrol 1.2L Kappa Automatic
₹ 9.46 Lakhs
HX 10 Petrol 1.2L Kappa Automatic Dual Tone
₹ 9.61 Lakhs
Expiring on 01 Sep
Peeyesyem Hyundai
New NO:162, Old No.94, Luz Church Road, Mylapore, Near Kauvery Hospital, Chennai, Tamil Nadu 600004, chennai, Tamil Nadu 600004View More
Fpl Hyundai
NO.225, GST Road, Chennai, Tamil Nadu, Guduvancheri, Guduvancheri, Chennai, Tamil Nadu 600001, chennai, Tamil Nadu 600001View More
Fpl Hyundai
654/A, GNT Road, Thandal Kazhani Village, Chennai, Tamil Nadu 600066, chennai, Tamil Nadu 600066View More
Kun Hyundai
7, Purasaiwakkam, GANGADEESWARAR KOIL STREET, Chennai, Tamil Nadu 600084, chennai, Tamil Nadu 600084View More
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