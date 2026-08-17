Home > New Cars > Car Offers > Hyundai Car > Aura > Car Offers in Amritsar
Hyundai Aura Car Discount Offers in Amritsar
Hyundai Aura
Benefits On Hyundai Aura:- Benefits upto ₹ 30000/-. T&C's Ap…
Available in Amritsar
Applicable on E 1.2 Petrol & 10 more..
E 1.2 Petrol
₹ 6 Lakhs
Corporate 1.2 MT
₹ 6.84 Lakhs
S 1.2 Petrol
₹ 6.86 Lakhs
S 1.2 AMT
₹ 7.39 Lakhs
E 1.2 CNG
₹ 7.55 Lakhs
SX 1.2 Petrol
₹ 7.64 Lakhs
S 1.2 CNG
₹ 7.76 Lakhs
Corporate 1.2 CNG
₹ 7.85 Lakhs
SX 1.2 (O) Petrol
₹ 8.1 Lakhs
SX Plus 1.2 AMT Petrol
₹ 8.29 Lakhs
SX 1.2 CNG
₹ 8.54 Lakhs
Expired
Novelty Hyundai
Near New Amritsar, Grand Trunk Rd,New Amritsar Colony,Amritsar,, amritsar, Punjab 143501View More
Novelty Hyundai
Prop.Novelty Associates Pvt.Ltd 29 court road, Amritsar,, amritsar, Punjab 143001
Offers By Brand
Offers by City
Trending CarsSee All
VinFast VF7
₹ 21.89 Lakhs*Onwards
Tata Sierra
₹ 11.49 Lakhs*Onwards
Mahindra XEV 9S
₹ 20.65 Lakhs*Onwards
Mahindra Scorpio N
₹ 13.69 Lakhs*Onwards
Maruti Suzuki Victoris
₹ 10.5 Lakhs*Onwards
Tata Nexon
₹ 7.4 Lakhs*Onwards
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.52 Lakhs*Onwards
Maruti Suzuki Grand Vitara
₹ 10.77 Lakhs*Onwards
Kia Seltos
₹ 10.99 Lakhs*Onwards
Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 Lakhs*Onwards