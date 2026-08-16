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Honda City Car Discount Offers in Kolkata
Honda City
Benefits On Honda City :-Benefit…
Available in Kolkata
Applicable on SV Petrol Manual & 7 more..
SV Petrol Manual
₹ 12 Lakhs
V Petrol Manual
₹ 13.3 Lakhs
V CVT Petrol Automatic
₹ 14.3 Lakhs
ZX Petrol Manual
₹ 15.26 Lakhs
ZX Plus Petrol Manual
₹ 16.15 Lakhs
ZX CVT Petrol Automatic
₹ 16.26 Lakhs
ZX Plus CVT Petrol Automatic
₹ 17.15 Lakhs
Hondazx plus ehev
Expiring on 01 Sep
Eastern Honda - Lee Road
226/1, Trinity Towers, AJC Bose Road, Near Minto Park, Kolkata, West Bengal 700020, kolkata, West Bengal 700020View More
Pinnacle Honda
739, Chandrani Towers, Anandapur, Near Ruby Hospital, Kolkata, West Bengal 700107, kolkata, West Bengal 700107View More
Eastern Honda
226/1, Acharya, Jagdish Chandra Bose Road,Trinity Towers,Near Minto Park Opposite La Martiniere, Kolkata, West Bengal 700020, kolkata, West Bengal 700020View More
Eastern Honda - Ballygunge
9/1, Near Quest Mall,Park Circus, Syed Amir Ali Avenue, Kolkata, West Bengal 700017, kolkata, West Bengal 700017View More
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