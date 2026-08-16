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Honda Amaze Car Discount Offers in Kolkata
Honda Amaze
On Honda Amaze :-Benefits upto 6…
Available in Kolkata
Applicable on V 1.2 Petrol MT & 7 more..
V 1.2 Petrol MT
₹ 7.48 Lakhs
Elite Pack VX 1.2 Petrol MT
₹ 8.42 Lakhs
VX 1.2 Petrol MT
₹ 8.48 Lakhs
V 1.2 Petrol CVT
₹ 8.62 Lakhs
ZX 1.2 Petrol MT
₹ 9.22 Lakhs
VX 1.2 Petrol CVT
₹ 9.22 Lakhs
Elite Pack VX 1.2 Petrol CVT
₹ 9.28 Lakhs
ZX 1.2 Petrol CVT
₹ 10 Lakhs
Expiring on 01 Sep
Eastern Honda - Lee Road
226/1, Trinity Towers, AJC Bose Road, Near Minto Park, Kolkata, West Bengal 700020, kolkata, West Bengal 700020View More
Pinnacle Honda
739, Chandrani Towers, Anandapur, Near Ruby Hospital, Kolkata, West Bengal 700107, kolkata, West Bengal 700107View More
Eastern Honda
226/1, Acharya, Jagdish Chandra Bose Road,Trinity Towers,Near Minto Park Opposite La Martiniere, Kolkata, West Bengal 700020, kolkata, West Bengal 700020View More
Eastern Honda - Ballygunge
9/1, Near Quest Mall,Park Circus, Syed Amir Ali Avenue, Kolkata, West Bengal 700017, kolkata, West Bengal 700017View More
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