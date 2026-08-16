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Honda Amaze Car Discount Offers in Kolkata

Honda Amaze
On Honda Amaze :-Benefits upto 6…
Available in Kolkata
Applicable on V 1.2 Petrol MT & 7 more..
V 1.2 Petrol MT
₹ 7.48 Lakhs
Elite Pack VX 1.2 Petrol MT
₹ 8.42 Lakhs
VX 1.2 Petrol MT
₹ 8.48 Lakhs
V 1.2 Petrol CVT
₹ 8.62 Lakhs
ZX 1.2 Petrol MT
₹ 9.22 Lakhs
VX 1.2 Petrol CVT
₹ 9.22 Lakhs
Elite Pack VX 1.2 Petrol CVT
₹ 9.28 Lakhs
ZX 1.2 Petrol CVT
₹ 10 Lakhs
Expiring on 01 Sep
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Locate Honda Dealers in Kolkata

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Eastern Honda - Lee Road

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226/1, Trinity Towers, AJC Bose Road, Near Minto Park, Kolkata, West Bengal 700020, kolkata, West Bengal 700020
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phoneicon
+91 - 8657589209
   

Pinnacle Honda

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739, Chandrani Towers, Anandapur, Near Ruby Hospital, Kolkata, West Bengal 700107, kolkata, West Bengal 700107
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phoneicon
+91 - 8657589016
   

Eastern Honda

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226/1, Acharya, Jagdish Chandra Bose Road,Trinity Towers,Near Minto Park Opposite La Martiniere, Kolkata, West Bengal 700020, kolkata, West Bengal 700020
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phoneicon
+91 - 8657589209
   

Eastern Honda - Ballygunge

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9/1, Near Quest Mall,Park Circus, Syed Amir Ali Avenue, Kolkata, West Bengal 700017, kolkata, West Bengal 700017
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phoneicon
+91 - 8657589211

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