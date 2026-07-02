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Citroen Ec3x Car Discount Offers in Allahabad
Applicable on Live 29.2 kWh
Live 29.2 kWh
₹ 11.99 Lakhs
Applicable on Live (O)
Live (O)
₹ 12.35 Lakhs
Citroen Ec3x
On citroen eC3X :- Introductory Consumer Offer* ₹ 1,01,300 …
Available in Allahabad
Applicable on Shine
Shine
₹ 13.26 Lakhs
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