Home > New Cars > Car Offers > Citroen Car > C3X > Car Offers in Goa
Citroen C3x Car Discount Offers in Goa
Sorry, we do not have any active offers in your city.
Check Latest Offers on the C3x in these Cities
Citroen C3x
On Citroen C3 X :-Additional Benefits Upto ₹65,000* + Down P…
Available in Bangalore
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 3 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Citroen C3x
On Citroen C3 X :-Additional Benefits Upto ₹65,000* + Down P…
Available in Kolkata
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 3 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Citroen C3x
On Citroen C3 X :-Additional Benefits Upto ₹65,000* + Down P…
Available in Mumbai
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 3 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Citroen C3x
On Citroen C3 X :-Additional Benefits Upto ₹65,000* + Down P…
Available in Indore
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 3 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Citroen C3x
On Citroen C3 X :-Additional Benefits Upto ₹65,000* + Down P…
Available in Vadodara
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 3 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Citroen C3x
On Citroen C3 X :-Additional Benefits Upto ₹65,000* + Down P…
Available in Nagpur
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 3 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Citroen C3x
On Citroen C3 X :-Additional Benefits Upto ₹65,000* + Down P…
Available in Kanpur
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 3 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Citroen C3x
On Citroen C3 X :-Additional Benefits Upto ₹65,000* + Down P…
Available in Ahmedabad
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 3 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Citroen C3x
On Citroen C3 X :-Additional Benefits Upto ₹65,000* + Down P…
Available in Lucknow
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 3 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Citroen C3x
On Citroen C3 X :-Additional Benefits Upto ₹65,000* + Down P…
Available in Noida
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 3 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Citroen C3x
On Citroen C3 X :-Additional Benefits Upto ₹65,000* + Down P…
Available in Gurgaon
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 3 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Citroen C3x
On Citroen C3 X :-Additional Benefits Upto ₹65,000* + Down P…
Available in Ghaziabad
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 3 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Citroen C3x
On Citroen C3 X :-Additional Benefits Upto ₹65,000* + Down P…
Available in Jaipur
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 3 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Citroen C3x
On Citroen C3 X :-Additional Benefits Upto ₹65,000* + Down P…
Available in Surat
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 3 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Citroen C3x
On Citroen C3 X :-Additional Benefits Upto ₹65,000* + Down P…
Available in Aurangabad (Maharashtra)
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 3 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Citroen C3x
On Citroen C3 X :-Additional Benefits Upto ₹65,000* + Down P…
Available in Mangalore
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 3 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Citroen C3x
On Citroen C3 X :-Additional Benefits Upto ₹65,000* + Down P…
Available in Meerut
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 3 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Citroen C3x
On Citroen C3 X :-Additional Benefits Upto ₹65,000* + Down P…
Available in Raipur
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 3 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Citroen C3x
On Citroen C3 X :-Additional Benefits Upto ₹65,000* + Down P…
Available in Jalandhar
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 3 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Citroen C3x
On Citroen C3 X :-Additional Benefits Upto ₹65,000* + Down P…
Available in Hyderabad
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 3 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Citroen C3x
On Citroen C3 X :-Additional Benefits Upto ₹65,000* + Down P…
Available in Chennai
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 3 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Citroen C3x
On Citroen C3 X :-Additional Benefits Upto ₹65,000* + Down P…
Available in Kozhikode
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 3 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Citroen C3x
On Citroen C3 X :-Additional Benefits Upto ₹65,000* + Down P…
Available in Bhopal
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 3 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Citroen C3x
On Citroen C3 X :-Additional Benefits Upto ₹65,000* + Down P…
Available in Kolhapur
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 3 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Citroen C3x
On Citroen C3 X :-Additional Benefits Upto ₹65,000* + Down P…
Available in Mysore
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 3 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Citroen C3x
On Citroen C3 X :-Additional Benefits Upto ₹65,000* + Down P…
Available in Jamshedpur
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 3 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Citroen C3x
On Citroen C3 X :-Additional Benefits Upto ₹65,000* + Down P…
Available in Rajkot
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 3 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Citroen C3x
On Citroen C3 X :-Additional Benefits Upto ₹65,000* + Down P…
Available in Delhi
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 3 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Citroen C3x
On Citroen C3 X :-Additional Benefits Upto ₹65,000* + Down P…
Available in Chandigarh
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 3 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Citroen C3x
On Citroen C3 X :-Additional Benefits Upto ₹65,000* + Down P…
Available in Patna
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 3 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Citroen C3x
On Citroen C3 X :-Additional Benefits Upto ₹65,000* + Down P…
Available in Pune
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 3 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Citroen C3x
On Citroen C3 X :-Additional Benefits Upto ₹65,000* + Down P…
Available in Guwahati
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 3 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Citroen C3x
On Citroen C3 X :-Additional Benefits Upto ₹65,000* + Down P…
Available in Varanasi
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 3 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Citroen C3x
On Citroen C3 X :-Additional Benefits Upto ₹65,000* + Down P…
Available in Vijaywada
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 3 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Citroen C3x
On Citroen C3 X :-Additional Benefits Upto ₹65,000* + Down P…
Available in Visakhapatnam
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 3 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Citroen C3x
On Citroen C3 X :-Additional Benefits Upto ₹65,000* + Down P…
Available in Dehradun
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 3 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Locate Citroen Dealers in Goa
No Citroen Dealers Found in Goa
Offers By Brand
Offers by City
Trending CarsSee All
Mahindra Bolero
₹ 7.99 Lakhs*Onwards
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 Lakhs*Onwards
Mahindra BE 6
₹ 18.9 Lakhs*Onwards
VinFast VF7
₹ 21.89 Lakhs*Onwards
Tata Sierra
₹ 11.49 Lakhs*Onwards
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 Lakhs*Onwards
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 Lakhs*Onwards
Tata Nexon
₹ 8 Lakhs*Onwards
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.39 Lakhs*Onwards
Kia Seltos
₹ 10.99 Lakhs*Onwards