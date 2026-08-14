Home > New Bikes > Bike Offers > TVS Bike > Bike Offers in Durgapur
TVS Bike Discount Offers in Durgapur
TVS Apache Rtr 200 4v
Bring Home Exchange bonus of up to ₹4000/- on max LTV of 85%…
Applicable on USD & 3 more..
USD
₹ 1.42 Lakhs
TFT
₹ 1.47 Lakhs
2Ch R Mode
₹ 1.49 Lakhs
Limited Edition
₹ 1.5 Lakhs
TVS Apache Rtr 160
Bring Home Exchange bonus of up to ₹4000/- on max LTV of 85%…
Applicable on Drum & 5 more..
Drum
₹ 1.12 Lakhs
Disc Bluetooth
₹ 1.18 Lakhs
Racing Edition
₹ 1.2 Lakhs
Black Edition
₹ 1.21 Lakhs
Dual Channel ABS
₹ 1.23 Lakhs
Disc
₹ 1.26 Lakhs
TVS Apache Rtr 160 4v
Bring Home Exchange bonus of up to ₹4000/- on max LTV of 85%…
Applicable on RM Disc (Black Edition) & 3 more..
RM Disc (Black Edition)
₹ 1.19 Lakhs
Single Channel ABS
₹ 1.25 Lakhs
Dual Channel ABS with USD
₹ 1.31 Lakhs
Dual Channel ABS with USD and TFT
₹ 1.37 Lakhs
TVS Apache Rtr 180
Bring Home Exchange bonus of up to ₹4000/- on max LTV of 85%…
Applicable on Limited Edition & 1 more..
Limited Edition
₹ 1.28 Lakhs
Disc
₹ 1.25 Lakhs
Jeet Motors, Benachity
NH2, GT Road,Bhiringi,Durgapur, durgapur, West Bengal 713213
Anis Motors, Industrial Area
A-25 Zonal Centre, J.P.Avenue,Near Dream Land Building,Sanjib Sarani Road,Sagar Bhanga,Burdwan,Durgapur, durgapur, West Bengal 713211View More
Mahal Tvs, Industrial Area
Khoirasole Gram W Rd, Nevadita Park,Durgapur, durgapur, West Bengal 713212
Jahir Motors, Bamunara
Pratayee Housing Complex, Bamunara Road,Bhairabtala,Durgapur, durgapur, West Bengal 713201View More
Offers By Brand
Offers by City
Trending Bikes
Matter Aera
₹ 1.83 Lakhs*Onwards
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.87 Lakhs*Onwards
Royal Enfield Bullet 350
₹ 1.64 Lakhs*Onwards
Royal Enfield Hunter 350
₹ 1.38 Lakhs*Onwards
Yamaha MT 15 Version 2.0
₹ 1.64 Lakhs*Onwards
Ampere Magnus Grand
₹ 90 *Onwards