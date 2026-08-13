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Vida Bike Discount Offers in Kolkata
Vida Vx2
Bring Home Vida VX2 : Get a cash discount of up to ₹9,500 on…
Applicable on Go 3.4 kWh
Go 3.4 kWh
₹ 1.21 Lakhs
Expired
Vida V2
Bring Home Vida V2 : Get a cash discount of up to ₹8,500 on …
Applicable on Plus & 1 more..
Plus
₹ 1.31 Lakhs
Pro
₹ 1.45 Lakhs
Expired
Hitech Motors - Kasba, East Kolkata Twp
289 Shantipally Kasba,, Kolkata, West Bengal 700107, kolkata, West Bengal 700107
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