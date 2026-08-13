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Vida Bike Discount Offers in Bangalore

Vida Vx2
Bring Home Vida VX2 : Get a cash discount of up to ₹9,500 on…
+2 offers available
Applicable on Go 3.4 kWh
Go 3.4 kWh
₹ 1.21 Lakhs
Expired
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Vida V2
Bring Home Vida V2 : Get a cash discount of up to ₹8,500 on …
Applicable on Plus & 1 more..
Plus
₹ 1.31 Lakhs
Pro
₹ 1.45 Lakhs
Expired
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Locate Vida Dealers in Bangalore

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Vaayuratha Motors - Marathalli, Marathahalli

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25-D Anand Nagar Chinnapanahalli, Marathahalli Outer Ring Road,, Bangalore, Karnataka 560050, bangalore, Karnataka 560037
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+91 - 9289923811
   

Sai Bikes - Tumkur Road, Vivekananda Nagar

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P-6E, 1St Stage, Peenya Industrial Area, Lakshmidevi Nagar, Tumkur Road,, Bangalore, Karnataka 560023, bangalore, Karnataka 560058
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+91 - 9035066138
   

Sai Motors - Banashankari, Banashankari

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218, 100 Ft Ring Rod, 3Rd Stage, 3Rd Phase, 2Nd Block,, Bangalore, Karnataka 560100, bangalore, Karnataka 560050
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+91 - 9036294337
   

Bhagath Motors - Horamavu, Horamavu

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No 118, Horamavu Cross, Banasawadi Ring Road,, Bangalore, Karnataka 560058, bangalore, Karnataka 560016
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+91 - 9620006875

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