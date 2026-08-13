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Bajaj Pulsar 125 Neon Bike Discount Offers in Chandigarh
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We have Offers available on following models in Chandigarh
Hero Splendor Plus
Bring Home Hero Splendor Plus : Get Roadside Assistance Fre…
Available in Chandigarh
Applicable on STD & 3 more..
STD
₹ 77,557
Black and Accent
₹ 78,380
I3S
₹ 78,710
Million Edition
₹ 80,331
Expiring on 01 Sep
Hero Super Splendor Xtec
Bring Home Hero Super Splendor Xtech : Get Roadside Assistan…
Available in Chandigarh
Applicable on Drum & 1 more..
Drum
₹ 84,448
Disc
₹ 88,044
Expiring on 01 Sep
Locate Bajaj Dealers in ChandigarhSee All
Ndm Bajaj, Industrial Area Phase I
Plot No. 18, Chandigarh, chandigarh, Chandigarh 160002
Hind Bajaj
Hind Motors Ltd 9 Industrial Area-1 Plot No 9 Phase 1, Chandigarh, chandigarh, Chandigarh 160002View More
Partap Bajaj
Partap Auto (India) Pvtltd Sco 1074-75 Sector 22-B, Chandigarh, chandigarh, Chandigarh 160022View More
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