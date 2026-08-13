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Hero Splendor Plus Bike Discount Offers in Patna
Hero Splendor Plus
Bring Home Hero Splendor Plus : Exchange Bonus up to Rs. 1,…
Available in Patna
Applicable on STD & 3 more..
STD
₹ 77,557
Black and Accent
₹ 78,380
I3S
₹ 78,710
Million Edition
₹ 80,331
Expired
Patliputra Automobiles, Saguna More
DANAPUR KHAGAUL RD, OPP R K PURAM,Patna, patna, Bihar 801503
Tirth Automobiles, Kurji
Kurji Industrial Estate Road, Near P,M Mall,Patna, patna, Bihar 800010
Asha Automobile, Tej Pratap Nagar
Asha Arcade Bypass, Anisabad,Patna, patna, Bihar 800002
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