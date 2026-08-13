Home > New Bikes > Bike Offers > Yamaha Bike > RayZR 125 > Bike Offers in Visakhapatnam
Yamaha Rayzr 125 Bike Discount Offers in Visakhapatnam
Sorry, we do not have any active offers in your city.
We have Offers available on following models in Visakhapatnam
Hero Destini 125
Bring Home Hero Destini 125 : Cash Discount up to Rs. 3,000*…
Available in Visakhapatnam
Applicable on VX & 2 more..
VX
₹ 81,850
ZX
₹ 89,300
ZX Plus
₹ 91,700
Expired
Locate Yamaha Dealers in VisakhapatnamSee All
Vaishnavi Automobiles, Marri Palem Visakha
38-30267, Sri Sai Royal Villa,Birla Junction,Visakhapatnam, visakhapatnam, Andhra Pradesh 530018View More
Sri Srinivasa Automobiles -sheela Nagar, Sheela Nagar
Sri Sai Villa Complex, Port Junction,Nh-5,Visakhapatnam, visakhapatnam, Andhra Pradesh 530012View More
Vaishnavi Automobiles - Anakapalli, Anakapalle H O
Door No. 12-4-77 And 12-4-78, New Vijaya Complex,Chinnraju Peta,Visakhapatnam, visakhapatnam, Andhra Pradesh 531001View More
Sri Srinivasa Automobiles - Madhurawada, Madhurawada
Opp Central Bank, 100 Ft Road,Madhurawada,Visakhapatnam, visakhapatnam, Andhra Pradesh 530047View More
Offers By Brand
Offers by City
Trending Bikes
Matter Aera
₹ 1.83 Lakhs*Onwards
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.87 Lakhs*Onwards
Royal Enfield Bullet 350
₹ 1.64 Lakhs*Onwards
Royal Enfield Hunter 350
₹ 1.38 Lakhs*Onwards
Yamaha MT 15 Version 2.0
₹ 1.64 Lakhs*Onwards
Ampere Magnus Grand
₹ 90 *Onwards