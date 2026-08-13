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Yamaha Fzs-fi V3 Bike Discount Offers in Ujjain
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We have Offers available on following models in Ujjain
Hero Xtreme 125r
Bring Home Hero Xtreme 125R : Get Roadside Assistance Free F…
Available in Ujjain
Applicable on IBS (OBD 2B) & 2 more..
IBS (OBD 2B)
₹ 91,500
Single Seat
₹ 95,700
ABS (OBD 2B)
₹ 95,700
Expiring on 01 Sep
Ratlam Motors - Rishi Nagar, Rishi Nagar
Petrol Pump, B-4,Dewas Road,Near,Rishi Nagar,Ujjain, ujjain, Madhya Pradesh 456010
Shree Sai Automobiles, Khachrod
Nagda Road, Khachrod,Ujjain, ujjain, Madhya Pradesh 456224
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