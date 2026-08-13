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Vespa Zx 125 Bike Discount Offers in Visakhapatnam

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We have Offers available on following models in Visakhapatnam

Hero Destini 125
Bring Home Hero Destini 125 : Get Roadside Assistance Free F…
Available in Visakhapatnam
Applicable on VX & 2 more..
VX
₹ 81,850
ZX
₹ 89,300
ZX Plus
₹ 91,700
Expiring on 01 Sep
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Locate Vespa Dealers in Visakhapatnam

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Ora Motors - Pedda Waltair, Pedda Waltair

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S. No. 8-45-1/1, Padma Palace,Old CBI Down Near Polamamba Temple,Visakhapatnam, visakhapatnam, Andhra Pradesh 530016
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+91 - 9885122338
   

Ora Motors - Gajuwaka, Gajuwaka Visakha

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26-17-26, 1,Beside NH-5,Chinagantyada,Visakhapatnam, visakhapatnam, Andhra Pradesh 530044
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+91 - 8885549596
   

Ora Motors - Kailasapuram, Kailasapuram

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45-58-18-1, Rajeshwari Plaza,Ground Floor,Narasimhanagar,Visakhapatnam, visakhapatnam, Andhra Pradesh 530016
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+91 - 9246762909
   

Ora Motors - Pandurangapuram, Pandurangapuram

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G1, ATR Towers,Harbour Park Road,Visakhapatnam, visakhapatnam, Andhra Pradesh 530003
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+91 - 7799711370

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