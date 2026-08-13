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Vespa Vxl 125 Bike Discount Offers in Chennai
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We have Offers available on following models in Chennai
Ather Energy Rizta
Bring Home Ather Rizta : Get ₹ 4,000 discount on the Ather R…
Available in Chennai
Applicable on S (IDC 123 Km) Mono Stack Pro & 9 more..
S (IDC 123 Km) Mono Stack Pro
₹ 1.32 Lakhs
S (IDC 123 Km) Super Matte Stack Pro
₹ 1.33 Lakhs
S (IDC 159 Km) Mono Stack Pro
₹ 1.56 Lakhs
S (IDC 159 Km) Super Matte Stack Pro
₹ 1.57 Lakhs
Z (IDC 159 Km) Super Matte Stack Pro
₹ 1.8 Lakhs
Z (IDC 159 Km) Duo Stack Pro
₹ 1.79 Lakhs
Z (IDC 159 Km) Mono Stack Pro
₹ 1.79 Lakhs
Z (IDC 123 Km) Super Matte Stack Pro
₹ 1.59 Lakhs
Z (IDC 123 Km) Duo Stack Pro
₹ 1.58 Lakhs
Z (IDC 123 Km) Mono Stack Pro
₹ 1.58 Lakhs
Expired
J M B Motors
4Th Avenue, Ashok Nagar, Chennai, Tamil Nadu 600003, chennai, Tamil Nadu 600003
Ssr Motors
No.5, 1St Main Road, Kasthuribai Nagar, Adyar, Chennai, Tamil Nadu 600020, chennai, Tamil Nadu 600020View More
A M Moto
Ground Floor, 1324M, East Avenue Tnhb Colony, Korattur, Tiruvallur, Chennai, Tamil Nadu 600081, chennai, Tamil Nadu 600081View More
Sri Vardhaman Motors
328, T.H. Road, Old Washermenpet, Chennai, Tamil Nadu 600021, chennai, Tamil Nadu 600021View More
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