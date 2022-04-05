Home > New Bikes > Bike Offers > Vespa Bike > SXL 150 > Bike Offers in Ambala City
Vespa Sxl 150 Bike Discount Offers in Ambala City
Sorry, we do not have any active offers in your city.
We have Offers available on following models in Haryana
Bajaj Pulsar Ns200
Bring Home Bajaj Pulsar at Low Down Payment of Rs. 10,668 + …
Available in Faridabad
Applicable on Bajaj Pulsar NS200 BS6
Bajaj Pulsar NS200 BS6
₹ 1.25 Lakhs
Expired
Locate Vespa Dealers in Ambala CitySee All
Super Motors, Baldev Nagar
Chandigarh Road, Super Electrical Engg.,ambala City, Ambala City, Haryana 134003
Offers By Brand
TVS
Hero
Honda
Bajaj
M2GO
Evolet
Joy e-bike
Aprilia
Ducati
Suzuki
Ampere
Vespa
Yezdi Motorcycles
Jawa
Offers by City
Trending Bikes
TVS Apache RTR 180
177.4 cc
₹ 1.04 Lakhs*Onwards
TVS Jupiter
109.7 cc
₹ 63,511 *Onwards
Hero Super Splendor
124.7 cc
₹ 68,900 *Onwards
Yamaha FZS 25
249 cc
₹ 1.39 Lakhs*Onwards
Honda Activa 6G
109.51 cc
₹ 65,573 *Onwards
Bajaj Pulsar 125 Neon
124.4 cc
₹ 68,077 *Onwards
Royal Enfield Meteor 350
349 cc
₹ 1.76 Lakhs*Onwards