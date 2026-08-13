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TVS Star City Plus Bike Discount Offers in Surat
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We have Offers available on following models in Surat
Hero Splendor Plus
Bring Home Hero Splendor Plus : Get Roadside Assistance Fre…
Available in Surat
Applicable on STD & 3 more..
STD
₹ 77,557
Black and Accent
₹ 78,380
I3S
₹ 78,710
Million Edition
₹ 80,331
Expiring on 01 Sep
Hero Super Splendor Xtec
Bring Home Hero Super Splendor Xtech : Get Roadside Assistan…
Available in Surat
Applicable on Drum & 1 more..
Drum
₹ 84,448
Disc
₹ 88,044
Expiring on 01 Sep
2 Wheels Heaven Llp
Gr Floor Parshvanath Complex , Next To Sutex Bank, Navjivan Circle, Udhana Magdalla Road, Surat, Gujurat., 395017, surat, Gujarat 395017View More
2 Wheels Heaven Llp
Gr Floor Parshvanath Complex , Next To Sutex Bank, Navjivan Circle, Udhana Magdalla Road, Surat, Gujurat., 395017, surat, Gujarat 395017View More
Patel Mobility Llp
Raj Bhavan Complex,Aashram To Kiran Hospital Road,Near Axis Bank,Katargam., Surat, Gujurat., 395006, surat, Gujarat 395006View More
2 Wheels Heaven Llp
Parshvanth Complex, Nr.Sutex Bank, Udna Magdulla Road, Navjivan Circle, Surat, Gujurat., 395017, surat, Gujarat 395017View More
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