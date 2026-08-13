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TVS Star City Plus Bike Discount Offers in Kolkata
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We have Offers available on following models in Kolkata
Hero Splendor Plus
Bring Home Hero Splendor Plus : Exchange Bonus up to Rs. 1,…
Available in Kolkata
Applicable on STD & 3 more..
STD
₹ 77,557
Black and Accent
₹ 78,380
I3S
₹ 78,710
Million Edition
₹ 80,331
Expired
Hero Super Splendor Xtec
Bring Home Hero Super Splendor Xtech : Cash Discount up to R…
Available in Kolkata
Applicable on Drum & 1 more..
Drum
₹ 84,448
Disc
₹ 88,044
Expired
Diamond Vehicles Private Limited
35/1/1A/1, B.T. Road, Kolkata, West Bengal 700002, kolkata, West Bengal 700002
Gupta Motors
Purba Rabindranagar A Block 7, Rabindranagar, Kolkata, West Bengal 700018, kolkata, West Bengal 700018View More
Shree Tvs - Bakhrahat
Nandabhaga, Ghoshpukur, Bakhrahat Road, 24 Pgs (S), Pin - 7, Kolkata, West Bengal 700059, kolkata, West Bengal 700059View More
Shree Tvs - Taratala
P-53, Taratala Road, Kolkata - 7, Kolkata, West Bengal 700088, kolkata, West Bengal 700088View More
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