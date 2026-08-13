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TVS Star City Plus Bike Discount Offers in Chennai
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We have Offers available on following models in Chennai
Hero Splendor Plus
Bring Home Hero Splendor Plus : Exchange Bonus up to Rs. 1,…
Available in Chennai
Applicable on STD & 3 more..
STD
₹ 77,557
Black and Accent
₹ 78,380
I3S
₹ 78,710
Million Edition
₹ 80,331
Expired
Hero Super Splendor Xtec
Bring Home Hero Super Splendor Xtech : Cash Discount up to R…
Available in Chennai
Applicable on Drum & 1 more..
Drum
₹ 84,448
Disc
₹ 88,044
Expired
Brilliant Motor Agency
No.84/1 Rk Mutt Mandhaveli Chennai, Chennai, Tamil Nadu 600028, chennai, Tamil Nadu 600028View More
Dhiraa Motors
No 69 Arunachalam Towers Ground Floor, Arcot Road, Virugambakkam, Chennai -, Chennai, Tamil Nadu 600075, chennai, Tamil Nadu 600075View More
Dhiraa Motors
No.65, Old No.37/1 100 Feet Road,Ashok Nagar,1St Avenue Chennai, Chennai, Tamil Nadu 600083, chennai, Tamil Nadu 600083View More
Dhiraa Motors
No.100 Magalingapuram Main Road,Nungambakkam,Chennai, Chennai, Tamil Nadu 600034, chennai, Tamil Nadu 600034View More
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