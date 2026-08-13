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TVS Radeon Bike Discount Offers in Kochi

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We have Offers available on following models in Kochi

Hero Splendor Plus
Bring Home Hero Splendor Plus : Get Roadside Assistance Fre…
Available in Kochi
Applicable on STD & 3 more..
STD
₹ 77,557
Black and Accent
₹ 78,380
I3S
₹ 78,710
Million Edition
₹ 80,331
Expiring on 01 Sep
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Locate Tvs Dealers in Kochi

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Cochin Tvs , Vyttila

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S. A Road, Janatha Junction,Kochi, kochi, Kerala 682019
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+91 - 9207739785
   

Cochin Motors - Edappally, Edapally

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Bypass Junction, Edappally,Kochi, kochi, Kerala 682024
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+91 - 9847840730
   

Bharat Tvs, Thrippunithura

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SH15, Udayamperoor,Thrippunithura,Kochi, kochi, Kerala 682307
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+91 - 9072111366
 