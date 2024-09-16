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Tvs Bike Dealer Showrooms in Pondicherry

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Tvs Dealers in Pondicherry

CENTIGO SCOOTERS LTD

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100FT ROAD, pondicherry 605005
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+91 - 0091-413-203343

CENTIGO MOTORS

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, pondicherry 605005
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+91 - 04144238852

PLA MOTORS

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, pondicherry
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+91 - 4208960

J KAY AAUTOMOBILE

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, pondicherry 605004
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+91 - 9442222769

RAJVIJAY AGENCIES

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NO.257, SENTHAMARAI NAGAR, pondicherry 605003

RAJVIJAY AGENCIES

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, pondicherry 605003
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+91 - 9244545444

RAJVIJAY ASSOCIATE PRIVATE LIMITED

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NO 5,SENHTAMARAI NAGAR, pondicherry 605003
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+91 - 04132236466

RAJVIJAY ASSOCIATE PRIVATE LIMITED

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NO 5,SENHTAMARAI NAGAR, pondicherry 605003
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+91 - 7200044542

THE DIRECTOR OF AGRICULTURE

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DEPT. OF AGRICULTURE , PONDICHERRY

THE SUPT. OF POLICE

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, pondicherry

Ariankuppam commune panchayat

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Ariankuppam , Pondicherry

OFFICE OF COMMISSIONER

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VINNIANUR COMMUNE PANCHAYAT, pondicherry

District Rural Development agency,

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PHB Bldg , II Floor, Anna Nagar , pondicherry

The Executive engineer, Irrigation

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PMU , TRPP , PWD , Pondicherry

Nettapakkam commune Panchayat

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Nettapakkam , pondicherry-605106

Office of seeds certification offic

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Pondicherry seeds certification age

The Executive Engineer-IV

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Electricity dept. ,Pondicherry -1

Bahour commune panchayat

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Bahour , pondicherry

The commisioner , manndipet commune

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Panchayat ,Thirubavani , pondy, pondicherry

Superintendent of Police (HQ)

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Government of Pondicherry 605004

Pondicherry Agro Service &

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corporation Limited, pondicherry 605009

MOTHER THERASA INSTITUTE

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OF HEALTH SCIENCES ( PONDICHERRY) 605006
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+91 - 2336099

THE COMMANDING OFFIER

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COAST GUARD STATION, pondicherry

KAMAKSHI AGENCY

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RS.No.70-B,Manaveli, pondicherry 605007

AIESHHWARYA GLOBAL TRADE

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NO 275/2 THIRUVALLUVAR SALAI, pondicherry 605008
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+91 - 0413-2247554

Ramco Motors

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168, Kamarajar Salai, pondicherry 605001

Murugaiyan Automobiles

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, pondicherry 605107
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+91 - 2908611

Vinayag

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, pondicherry
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+91 - 0091-8722-81501

Mayur

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, pondicherry
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+91 - 0091-8545-26263

Mayur Motors

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51 Vallalar Salai, pondicherry 605008
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+91 - 9894201544

Udayapriya Agencies

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Main Road, pondicherry 605501
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+91 - 0091-86712-21414

Murugaiyan

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, pondicherry
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+91 - 0091-8683-51879

Kannan Auto

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, pondicherry
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+91 - 0091-8402-72512

Om Shakthi Motors

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Kariyamanickam Main Road, pondicherry 605106
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+91 - 9442148480

Arun Motors

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72 ECR Main Road, pondicherry 605014

Pilot Agencies

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No.226-228 Valudavoor Road, pondicherry 605009

Royal Motors

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No.105/7 Tiruvannamalai Road, pondicherry 605501
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+91 - 99943-53678

Devi Motors

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No.37 Main Road, pondicherry 605105
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+91 - 72000-44753

Jaivijaya Motors

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Bahoor Commune, pondicherry 607402
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+91 - 88709-75521

J KAY AUTOMOBILE

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, pondicherry 605007

J KAY AUTOMOBILE

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, pondicherry 605005

RAJVIJAY AGENCIES

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, pondicherry 605008

RAJVIJAY ASSOCIATE PRIVATE LIMITED

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, pondicherry 605110
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+91 - 7200044542

J KAY AUTOBIKE LLP

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, pondicherry 605007
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+91 - 9442222769

J KAY AUTOBIKE LLP

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, pondicherry 605005
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+91 - 8122595959

SRI REXINE HOUSE

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149, Thiruvalluvar Salai ,Pillaitho, pondicherry 605011
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+91 - 9994454001

J Kay TVS, Mudaliarpet

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D1, 182,100 Feet Road,Opp To RTO Office,Ozhandhai, pondicherry 605004
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+91 - 9442222769

Sri Murugan Automobiles, Thirubhuvanai

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Asmt Complex, Villupuram Main Road, pondicherry 605107
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+91 - 9843061777

Raj Vijay TVS, Villianur

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No. 25, Pondy Main Road,Villianur,(Near Sangeetha Store), pondicherry 605110
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+91 - 7947414602

Sri Sai Aautomobile, Kanniyakoil

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No.79, Cuddalore Main Road,MullodaiKannikoil, pondicherry 607402
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+91 - 8870398487

Rajvijay TVS, Muthialpet

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No.5, Senthamarai Nagar,Kavuvadikuppam Road, pondicherry 605003
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+91 - 9244545444

Mayur Motors

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51, Opp To Children27,S Park,Vallalar Salai,Venkatanagar, pondicherry 605011
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+91 - 896673857

Royal Motors, Thirukkanur

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105/7, Tiruvannamalai Road,Thirukkanur, pondicherry 605501
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+91 - 9994353678

Jai Shri Auto Works

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Thamalai Street, Pudupalaiyam,0.2 Km From Puducherry Mofussil Bus Stand, pondicherry
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+91 - 9345452869

Om Shakthi Motors, Nettapakkam

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Kariyamanickam Main Road, Kariyamanickam, pondicherry 605106
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+91 - 9442148480

Subaselvi Motors, Kathirkamam

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No.325, Valudavur Road,Sokkananpettai, pondicherry 605009
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+91 - 9791962462

Jaivijaya Motors

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Bahadur Commune, Main Road,Kanniakovil ( Dist), pondicherry 607402
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+91 - 8870975521

Prabin Motors

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325, Vazhudavoor Road,Sokkanathanpet,Kathirkamam, pondicherry 605009
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+91 - 9962325273

Haroon Motors

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Villupuram Main Road, Villiyanur, pondicherry 605110
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+91 - 9751807868

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