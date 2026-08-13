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TVS Apache Rtr 160 4v Bike Discount Offers in Kochi
TVS Apache Rtr 160 4v
Bring Home Exchange bonus of up to ₹4000/- on max LTV of 85%…
Available in Kochi
Applicable on RM Disc (Black Edition) & 3 more..
RM Disc (Black Edition)
₹ 1.19 Lakhs
Single Channel ABS
₹ 1.25 Lakhs
Dual Channel ABS with USD
₹ 1.31 Lakhs
Dual Channel ABS with USD and TFT
₹ 1.37 Lakhs
Expiring on 01 Sep
Cochin Motors - Edappally, Edapally
Bypass Junction, Edappally,Kochi, kochi, Kerala 682024
Bharat Tvs, Thrippunithura
SH15, Udayamperoor,Thrippunithura,Kochi, kochi, Kerala 682307