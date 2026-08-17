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Tata Nexon Car Discount Offers in Lucknow
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We have Offers available on following models in Lucknow
Skoda Kylaq
On Skoda Kylaq :- Get Benefits Up to Rs. 50,000/- + Buy now …
Available in Lucknow
Applicable on Classic & 10 more..
Classic
₹ 7.59 Lakhs
Classic Plus
₹ 8.25 Lakhs
Classic Plus AT
₹ 9.25 Lakhs
Signature
₹ 9.43 Lakhs
Signature AT
₹ 10.43 Lakhs
Signature Plus
₹ 10.77 Lakhs
Prestige
₹ 11.75 Lakhs
Signature Plus AT
₹ 11.77 Lakhs
Prestige Plus
₹ 11.99 Lakhs
Prestige AT
₹ 12.75 Lakhs
Prestige Plus AT
₹ 12.99 Lakhs
Expiring on 01 Sep
Citroen Aircross X
On Citroen Aircross X :- Get Additinal Benefits Up to Rs. 1,…
Available in Lucknow
Applicable on You 1.2 5 STR & 6 more..
You 1.2 5 STR
₹ 8.89 Lakhs
Plus 1.2 5 STR
₹ 9.99 Lakhs
Plus 1.2 Turbo 7 STR
₹ 11.99 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR
₹ 13.2 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR Dual Tone
₹ 13.4 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR AT
₹ 14.37 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR AT Dual Tone
₹ 14.57 Lakhs
Expiring on 01 Sep
Goldrush Sales
No 2A, B, HAL Ancillary Estate,Ismail Ganj Faizabad Road,Lucknow,, lucknow, Uttar Pradesh 226010View More
Goldrush, Ashok Marg
No 19, Ashok Marg,Hazratganj,Lucknow,, lucknow, Uttar Pradesh 226001
Goldrush, Malihabad
Malhibad, Chauraha,Hardoi Rd,near SBI Bank,Lucknow, lucknow, Uttar Pradesh 226102
Goldrush, Faizabad Road
Gopal Plaza, Faizabad Rd,opposite HAL,Sector 18,Indira Nagar,Lucknow, lucknow, Uttar Pradesh 226016View More
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