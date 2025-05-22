Tata Car Dealer Showrooms in Kozhikode
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Tata Dealers in Kozhikode
Rotana Motors Tata
Near KIMS Hospital Wayanad Road, South Koduvally,Kozhikode, Kerala 673572
Marina Motors
Ground Floor, Varackal Junction,Westhill Chungam,Kozhikode, Kerala 673005
Marina Motors
Bye Pass Road, Pantheerankavu,Kozhikode, Kerala 673019
Rotana Motor Tata
6/1026, Rotana Motor Private Limited,Kannur Road,near Paragon Restaurant,Kozhikode, Kerala 673001
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