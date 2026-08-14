Home > New Bikes > Bike Offers > Royal Enfield Bike > Interceptor 650 > Bike Offers in Kanpur
Royal Enfield Interceptor 650 Bike Discount Offers in Kanpur
Royal Enfield Interceptor 650
Bring Home Royalenfield Interceptor 650 : Get ₹6,500 Exchang…
Available in Kanpur
Applicable on Canyon Red & 5 more..
Canyon Red
₹ 3.32 Lakhs
Cali Green
₹ 3.32 Lakhs
Sunset Strip
₹ 3.41 Lakhs
Black Ray
₹ 3.52 Lakhs
Barcelona Blue
₹ 3.52 Lakhs
Mark 2
₹ 3.63 Lakhs
Expired
Sareen Motors, Ram Bagh
104A/382, Rambagh,Near Rambagh Post Office,Kanpur,Kanpur, kanpur, Uttar Pradesh 208012
Ss Automobiles, Chakeri
Rooma Chakeri Mod, Ground Floor,Kanpur, kanpur, Uttar Pradesh 208008
Sareen Motors - Tilak Nagar, Tilak Nagar
No 10/513, Khalasi Line,Near Hotel Bije Bila,Kanpur, kanpur, Uttar Pradesh 208002
Ss Automobile, Saket Nagar
Plot No 127/W1/529, Saket Nagar,Near Deep Cinema Chauraha,Kanpur, kanpur, Uttar Pradesh 208014View More
Offers By Brand
Offers by City
Trending Bikes
Matter Aera
₹ 1.83 Lakhs*Onwards
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.87 Lakhs*Onwards
Royal Enfield Bullet 350
₹ 1.64 Lakhs*Onwards
Royal Enfield Hunter 350
₹ 1.38 Lakhs*Onwards
Yamaha MT 15 Version 2.0
₹ 1.64 Lakhs*Onwards
Ampere Magnus Grand
₹ 90 *Onwards