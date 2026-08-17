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Renault Kiger Car Discount Offers in Hyderabad
Renault Kiger
On Renault Kiger: Cash offer upto INR 20,000 on Select Varia…
Available in Hyderabad
Applicable on Authentic & 14 more..
Authentic
₹ 5.81 Lakhs
Evolution
₹ 6.55 Lakhs
Evolution EASY R AMT
₹ 6.99 Lakhs
Techno
₹ 7.55 Lakhs
Techno MT Dual Tone
₹ 7.55 Lakhs
Techno EASY R AMT
₹ 8.05 Lakhs
Techno AMT Dual Tone
₹ 8.05 Lakhs
Emotion
₹ 8.45 Lakhs
Emotion MT Dual Tone
₹ 8.45 Lakhs
Emotion Turbo MT
₹ 9.35 Lakhs
Techno Turbo CVT
₹ 9.35 Lakhs
Techno Turbo CVT Dual Tone
₹ 9.35 Lakhs
Emotion Turbo MT Dual Tone
₹ 9.35 Lakhs
Emotion Turbo CVT
₹ 10.35 Lakhs
Emotion Turbo CVT Dual Tone
₹ 10.35 Lakhs
Expiring on 01 Sep
Renault Banjara Hills
Survey No 129/35/01, Road No 12, Banjara Hills, Beside Old Audi Showroom, Hyderabad, Telangana 500034, hyderabad, Telangana 500034View More
Renault Hitech City
PLOT NO :#52,Sno:61/AA, Shilpa Park Layout, Kondapur, Kondapur, Shilpa Park, Hyderabad, Telangana 500084, hyderabad, Telangana 500084View More
Harsha Trading Private Limited
Plot No, 69 1, Achampeta Junction, Kakinada, Hyderabad, Telangana 500005, hyderabad, Telangana 500005View More
Pps Motors Private Limited
3-3-91-1, PLOT NO 11, BAGH AMEER, KUKATPALLY, Hyderabad, Telangana 500072, hyderabad, Telangana 500072View More
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