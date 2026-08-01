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Nissan Tekton Car Discount Offers in Kanpur

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Check Latest Offers on Nissan in Kanpur

Nissan Gravite
On Nissan Gravite :- Get Cash / Accessories Offer With GST …
Available in Kanpur
Applicable on N Connecta Petrol 1.0L Automatic (AMT) & 2 more..
N Connecta Petrol 1.0L Automatic (AMT)
₹ 7.95 Lakhs
Tekna Petrol 1.0L Automatic (AMT)
₹ 8.64 Lakhs
Tekna LE Petrol 1.0L Automatic (AMT)
₹ 9.09 Lakhs
Expiring on 01 Aug
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Nissan Gravite
On Nissan Gravite :- Get Cash / Accessories Offer With GST …
Available in Kanpur
Applicable on Visia Petrol 1.0L Manual & 2 more..
Visia Petrol 1.0L Manual
₹ 5.73 Lakhs
Acenta Petrol 1.0L Manual
₹ 6.68 Lakhs
N connecta petrol 10l manualtekna petrol 10l manual/tekna le petrol 10l manual
Expiring on 01 Aug
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Nissan Magnite
On Nissan Magnite :- Accessories/Cash Rs. 12,000/- + Exchang…
Available in Kanpur
Applicable on Visia Petrol Manual & 1 more..
Visia Petrol Manual
₹ 5.65 Lakhs
Visia Plus Petrol Manual
₹ 6.2 Lakhs
Expiring on 01 Aug
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Nissan Magnite
On Nissan Magnite :- Early Booking Bonaza 20,500/ 5 Years PM…
Available in Kanpur
Applicable on Kuro Edition Petrol Automatic (AMT) EZ SHIFT
Kuro Edition Petrol Automatic (AMT) EZ SHIFT
₹ 8.34 Lakhs
Expiring on 01 Aug
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Nissan Magnite
On Nissan Magnite :- Early Booking Bonaza 20,500/ 5 Years PM…
Available in Kanpur
Applicable on Acenta Petrol Manual & 7 more..
Acenta Petrol Manual
₹ 6.8 Lakhs
Acenta Petrol Automatic (AMT)
₹ 7.36 Lakhs
N Connecta Petrol Manual
₹ 7.43 Lakhs
N Connecta Petrol Manual Dual Tone
₹ 7.61 Lakhs
N Connecta Petrol Automatic (AMT)
₹ 7.99 Lakhs
N Connecta Petrol Automatic (AMT) Dual Tone
₹ 8.16 Lakhs
N Connecta Petrol Manual HRAO
₹ 8.74 Lakhs
N Connecta Petrol Manual Dual Tone HRAO
₹ 8.91 Lakhs
Expiring on 01 Aug
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Nissan Magnite
On Nissan Magnite :- Accessories/Cash Rs. 5,000/- + Early B…
Available in Kanpur
Applicable on Kuro Edition Petrol Turbo Manual HRAO & 4 more..
Kuro Edition Petrol Turbo Manual HRAO
₹ 9.1 Lakhs
Tekna Petrol Turbo Manual
₹ 9.54 Lakhs
Tekna Petrol Turbo Manual Dual Tone
₹ 9.68 Lakhs
Tekna Plus Petrol Turbo Manual
₹ 9.88 Lakhs
Tekna Plus Petrol Turbo Manual Dual Tone
₹ 10.05 Lakhs
Expiring on 01 Aug
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Nissan Magnite
On Nissan Magnite :- Accessories/Cash Rs. 5,000/- + Early B…
Available in Kanpur
Applicable on Tekna Petrol Manual & 7 more..
Tekna Petrol Manual
₹ 8.37 Lakhs
Tekna Petrol Manual Dual Tone
₹ 8.54 Lakhs
Tekna Plus Petrol Manual
₹ 8.7 Lakhs
Tekna Plus Petrol Manual Dual Tone
₹ 8.87 Lakhs
Tekna Petrol Automatic (AMT)
₹ 8.92 Lakhs
Tekna Petrol Automatic (AMT) Dual Tone
₹ 9.09 Lakhs
Tekna Plus Petrol Automatic (AMT)
₹ 9.25 Lakhs
Tekna Plus Petrol Automatic (AMT) Dual Tone
₹ 9.42 Lakhs
Expiring on 01 Aug
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Nissan Magnite
On Nissan Magnite :- Early Booking Bonaza 22,500/ 5 Years P…
Available in Kanpur
Applicable on Acenta Petrol Turbo Automatic (CVT)
Acenta Petrol Turbo Automatic (CVT)
₹ 9.25 Lakhs
Expiring on 01 Aug
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Nissan Magnite
On Nissan Magnite :- Accessories/Cash Rs. 5,000/- + Early B…
Available in Kanpur
Applicable on N Connecta Petrol Turbo Automatic (CVT) & 6 more..
N Connecta Petrol Turbo Automatic (CVT)
₹ 9.67 Lakhs
N Connecta Petrol Turbo Automatic (CVT) Dual Tone
₹ 9.84 Lakhs
Kuro Edition Petrol Turbo Automatic (CVT) HRAO
₹ 9.99 Lakhs
Tekna Petrol Turbo Automatic (CVT)
₹ 10.62 Lakhs
Tekna Petrol Turbo Automatic (CVT) Dual Tone
₹ 10.79 Lakhs
Tekna Plus Petrol Turbo Automatic (CVT)
₹ 10.96 Lakhs
Tekna Plus Petrol Turbo Automatic (CVT) Dual Tone
₹ 11.13 Lakhs
Expiring on 01 Aug
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Rng Nissan

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84/105A, GT Road,Opp. Nikhar Palace,Afimkothi,Kanpur, kanpur, Uttar Pradesh 208003
phoneicon
+91 - 8933037474

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