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VAYVE MOBILITY EVA Platinum Drift Colour

₹3.25 - 4.49 Lakhs**Ex-showroom price
4.6
7
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Variants

EVA Platinum Drift Colour

Azure Horizon
Sizzling Ruby
Platinum Drift
Blush Rose
Charcoal Grey
Luminous White
Platinum drift

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