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DISCONTINUED

TOYOTA Urban Cruiser

₹8.5 - 11.35 Lakhs*
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Toyota Urban Cruiser is discontinued and no longer produced.
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Toyota Urban Cruiser Alternatives

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5.81 - 9.61 Lakhs
Urban CruiservsExter
Maruti Suzuki Brezza

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Urban CruiservsBrezza
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Urban CruiservsUrban Cruiser Taisor
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Kia Sonet

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Urban CruiservsSonet

Toyota Urban Cruiser Key Specs

  • Engine iconEngine
    1462 cc
  • Mileage iconMileage
    17 - 18.7 kmpl
  • Power iconPower
    103 bhp
  • Fuel iconFuel
    Petrol
  • BootSpace iconBoot Space
    328 litres
  • MaxTorque iconMax Torque
    138 Nm
  • DriveTrain iconDrive Train
    FWD
  • KerbWeight iconKerb Weight
    1150 kg
View All Urban Cruiser SpecsView specs icon

Toyota Urban Cruiser Videos

  • Quick Shorts
Toyota Urban Cruiser Ebella Road Presence
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Toyota Urban Cruiser Ebella Road Presence

Toyota Urban Cruiser Ebella Acceleration Test
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Toyota Urban Cruiser Ebella Acceleration Test

Toyota Urban Cruiser Variants

Toyota Urban Cruiser price starts at ₹ 8.5 Lakhs and goes up to ₹ 11.35 Lakhs (Ex-showroom). Toyota Urban Cruiser comes in 6 variants. Toyota Urban Cruiser's top variant is Premium Grade AT.
Filter variants by:
Icon checkAll
Petrol
Automatic
Manual
6 Variants Available
Urban Cruiser Mid Grade MT
₹8.5 Lakhs*
1462 cc
Petrol
Manual
Urban Cruiser High Grade MT
₹9.25 Lakhs*
1462 cc
Petrol
Manual
Urban Cruiser Premium Grade MT
₹9.85 Lakhs*
1462 cc
Petrol
Manual
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Toyota Urban Cruiser Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Urban Cruiser.
Toyota Urban Cruiser
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Toyota Urban Cruiser comparison with similar Cars

CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONBODY TYPEAIRBAGSGROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONBODY TYPEAIRBAGSGROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
Toyota Urban Cruiser
Toyota Urban Cruiser image
Rs. 8.5 LakhsOnwards-103 bhp138 NmManual, AutomaticSUV2-3283995179016405.2
Hyundai ExterHyundai Exter imageRs. 5.81 LakhsOnwards
4.3140
82 bhp113.8 NmManual, AutomaticSUV6--3830 mm1643 mm1723 mm-Urban CruiserVSExter
Maruti Suzuki BrezzaMaruti Suzuki Brezza imageRs. 7.4 LakhsOnwards
4.3499
102 bhp139 NmManualSUV6--3995 mm1790 mm1685 mm-Urban CruiserVSBrezza
Nissan MagniteNissan Magnite imageRs. 5.65 LakhsOnwards
4.3472
99 bhp152 NmManual, AutomaticSUV-205 mm447 L3994 mm1758 mm1572 mm5 metresUrban CruiserVSMagnite
Toyota Urban Cruiser TaisorToyota Urban Cruiser Taisor imageRs. 7.76 LakhsOnwards
4.7108
99 bhp147.6 NmManual, AutomaticSUV6190 mm308 litres3995 mm1765 mm1550 mm4.9 metresUrban CruiserVSUrban Cruiser Taisor
Kia SonetKia Sonet imageRs. 7.32 LakhsOnwards
4.3385
114 bhp250 NmManual, AutomaticSUV6--3995 mm1790 mm1642 mm-Urban CruiserVSSonet

Toyota Urban Cruiser Images

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Toyota Urban Cruiser Specifications and Features

Max Power103 bhp
AirbagsYes
Body TypeSUV
Max Torque138 Nm
Keyless EntryYes
TransmissionManual,Automatic
Mileage18.7 kmpl
Engine1462 cc
Fuel TypePetrol
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Toyota Urban Cruiser Mileage

Toyota Urban Cruiser in India is available in Petrol variants. Average mileage of Toyota Urban Cruiser's petrol variant is 17.03 (As claimed by the brand in ideal road conditions). Toyota Urban Cruiser Mid Grade MT comes with a 48 litres fuel tank.

Select Variant:
Mid Grade MT
Fuel Type
Transmission
Mileage
Petrol
Manual
17.03

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