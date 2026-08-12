Toyota Urban Cruiser Key Specs
- Engine1462 cc
- Mileage17 - 18.7 kmpl
- Power103 bhp
- FuelPetrol
- Boot Space328 litres
- Max Torque138 Nm
- Drive TrainFWD
- Kerb Weight1150 kg
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|BODY TYPE
|AIRBAGS
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|BODY TYPE
|AIRBAGS
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|Toyota Urban Cruiser
|Rs. 8.5 LakhsOnwards
|-
|103 bhp
|138 Nm
|Manual, Automatic
|SUV
|2
|-
|328
|3995
|1790
|1640
|5.2
|Hyundai Exter
|Rs. 5.81 LakhsOnwards
|82 bhp
|113.8 Nm
|Manual, Automatic
|SUV
|6
|-
|-
|3830 mm
|1643 mm
|1723 mm
|-
|Urban CruiserVSExter
|Maruti Suzuki Brezza
|Rs. 7.4 LakhsOnwards
|102 bhp
|139 Nm
|Manual
|SUV
|6
|-
|-
|3995 mm
|1790 mm
|1685 mm
|-
|Urban CruiserVSBrezza
|Nissan Magnite
|Rs. 5.65 LakhsOnwards
|99 bhp
|152 Nm
|Manual, Automatic
|SUV
|-
|205 mm
|447 L
|3994 mm
|1758 mm
|1572 mm
|5 metres
|Urban CruiserVSMagnite
|Toyota Urban Cruiser Taisor
|Rs. 7.76 LakhsOnwards
|99 bhp
|147.6 Nm
|Manual, Automatic
|SUV
|6
|190 mm
|308 litres
|3995 mm
|1765 mm
|1550 mm
|4.9 metres
|Urban CruiserVSUrban Cruiser Taisor
|Kia Sonet
|Rs. 7.32 LakhsOnwards
|114 bhp
|250 Nm
|Manual, Automatic
|SUV
|6
|-
|-
|3995 mm
|1790 mm
|1642 mm
|-
|Urban CruiserVSSonet
|Max Power
|103 bhp
|Airbags
|Yes
|Body Type
|SUV
|Max Torque
|138 Nm
|Keyless Entry
|Yes
|Transmission
|Manual,Automatic
|Mileage
|18.7 kmpl
|Engine
|1462 cc
|Fuel Type
|Petrol
Toyota Urban Cruiser in India is available in Petrol variants. Average mileage of Toyota Urban Cruiser's petrol variant is 17.03 (As claimed by the brand in ideal road conditions). Toyota Urban Cruiser Mid Grade MT comes with a 48 litres fuel tank.
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