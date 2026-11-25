See where HT Auto's editors placed the Innova Hycross [2022-2026] in their top picks
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|BODY TYPE
|AIRBAGS
|SAFETY RATING*
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|COMPARISON
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|BODY TYPE
|AIRBAGS
|SAFETY RATING*
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|COMPARISON
|Toyota Innova Hycross [2022-2026]
|Rs. 18.86 LakhsOnwards
|-
|184 bhp
|188 Nm
|Automatic
|MUV
|6
|-
|-
|-
|4755 mm
|1850 mm
|1790 mm
|Maruti Suzuki Invicto
|Rs. 25.02 LakhsOnwards
|150 bhp
|188 Nm
|Automatic
|MUV
|6
|-
|-
|-
|4755 mm
|1850 mm
|1790 mm
|Innova Hycross [2022-2026]VSInvicto
|Toyota Innova Hycross
|Rs. 19.59 LakhsOnwards
|-
|-
|-
|MUV
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Innova Hycross [2022-2026]VSInnova Hycross
|Tata Safari
|Rs. 13.4 LakhsOnwards
|168 bhp
|350 Nm
|Manual, Automatic
|SUV
|7
|-
|420 litres
|4668 mm
|1922 mm
|1795 mm
|Innova Hycross [2022-2026]VSSafari
|Mahindra XUV 7XO
|Rs. 13.99 LakhsOnwards
|182 bhp
|450 Nm
|Manual, Automatic
|SUV
|7
|-
|200 mm
|-
|4695 mm
|1890 mm
|1755 mm
|Innova Hycross [2022-2026]VSXUV 7XO
|Hyundai Alcazar
|Rs. 14.51 LakhsOnwards
|114 bhp
|250 Nm
|Manual, Automatic
|SUV
|6
|-
|-
|-
|4560 mm
|1710 mm
|1800 mm
|Innova Hycross [2022-2026]VSAlcazar
|Kia Carens Clavis EV
|Rs. 18.04 LakhsOnwards
|169 bhp
|255 Nm
|-
|MUV
|6
|-
|-
|-
|4550 mm
|1800 mm
|1730 mm
|Innova Hycross [2022-2026]VSCarens Clavis EV
Toyota Innova Hycross [2022-2026] is available in the 7 Colours in India.
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|Rear AC Vents
|Yes
|Max Power
|173-184 bhp
|Body Type
|MUV
|Airbags
|Yes
|Max Torque
|188-209 Nm
|Keyless Entry
|Yes
|Transmission
|Automatic
|Mileage
|16.13 kmpl
|Engine
|1987 cc
|Fuel Type
|Petrol,Hybrid (Electric + Petrol)
|Sunroof
|Yes
Toyota Innova Hycross [2022-2026] in India is available in Petrol & Hybrid (Electric + Petrol) variants. Average mileage of Toyota Innova Hycross [2022-2026]'s petrol variant is 16.13 kmpl (As claimed by the brand in ideal road conditions). Toyota Innova Hycross [2022-2026] GX 7 STR comes wi...
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