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DISCONTINUED

TOYOTA Glanza [2019-2026]

₹6.73 - 9.99 Lakhs*
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Toyota Glanza [2019-2026] is discontinued and no longer produced.
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Toyota Glanza [2019-2026] Alternatives

Maruti Suzuki Baleno

Maruti Suzuki Baleno

5.99 - 9.99 Lakhs
Glanza [2019-2026]vsBaleno
Hyundai i20

Hyundai i20

6 - 10.63 Lakhs
Glanza [2019-2026]vsi20
Maruti Suzuki Swift

Maruti Suzuki Swift

5.84 - 8.89 Lakhs
Glanza [2019-2026]vsSwift
Tata Altroz

Tata Altroz

6.3 - 10.8 Lakhs
Glanza [2019-2026]vsAltroz
Maruti Suzuki Wagon R Bioflex

Maruti Suzuki Wagon R Bioflex

7.24 Lakhs
Glanza [2019-2026]vsWagon R Bioflex
Hyundai Grand i10 Nios

Hyundai Grand i10 Nios

5.6 - 8.04 Lakhs
Glanza [2019-2026]vsGrand i10 Nios

Toyota Glanza [2019-2026] Key Specs

  • Engine iconEngine
    1197 cc
  • Mileage iconMileage
    22.3 - 30.61 kmpl
  • Power iconPower
    76 - 89 bhp
  • Fuel iconFuel
    Petrol | CNG
  • BootSpace iconBoot Space
    318 litres
  • MaxTorque iconMax Torque
    98.5 - 113 Nm
  • DriveTrain iconDrive Train
    FWD
  • KerbWeight iconKerb Weight
    960 kg
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Toyota Glanza [2019-2026] Variants

Toyota Glanza [2019-2026] price starts at ₹ 6.73 Lakhs and goes up to ₹ 9.99 Lakhs (Ex-showroom). Toyota Glanza [2019-2026] comes in 9 variants. Toyota Glanza [2019-2026]'s top variant is V AMT.
Filter variants by:
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Petrol
CNG
Automatic
Manual
9 Variants Available
Glanza [2019-2026] E
₹6.73 Lakhs*
1197 cc
Petrol
Manual
Glanza [2019-2026] S
₹7.63 Lakhs*
1197 cc
Petrol
Manual
Glanza [2019-2026] S AMT
₹8.28 Lakhs*
1197 cc
Petrol
Automatic
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Toyota Glanza [2019-2026] Latest Updates

Calendar icon12 Oct 2026
2026 Toyota Glanza launching on October 14; What to expect?
Calendar icon11 Oct 2026
Toyota teased the Glanza facelift ahead of its October 14 launch, previewing revised styling, expected feature upgrades and a new engine.Read Full Story
Calendar icon14 Sept 2026
Maruti Suzuki launched the Baleno facelift in India, offering updated design and features, competing with rivals like Tata Altroz and Hyundai i20.Read Full Story
Calendar icon1 Sept 2026
Toyota Starlet's safety improved significantly with six airbags, earning four stars in Global NCAP's crash tests.Read Full Story
Calendar icon1 Aug 2026
Toyota's domestic sales rose 5% in July 2026, reaching 30,516 units, reflecting sustained customer confidence.Read Full Story
HT Auto Awards

Toyota Glanza [2019-2026] Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Glanza [2019-2026].
Toyota Glanza [2019-2026]
Maruti Suzuki Baleno
VS
Toyota Glanza [2019-2026]Select model
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Toyota Glanza [2019-2026] comparison with similar Cars

CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONAIRBAGSSAFETY RATING*GROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONAIRBAGSSAFETY RATING*GROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
Toyota Glanza [2019-2026]
Toyota Glanza [2019-2026] image
Rs. 6.73 LakhsOnwards-89 bhp113 NmManual, Automatic6--318 litres3990 mm1745 mm1500 mm4.9 metres
Maruti Suzuki BalenoMaruti Suzuki Baleno imageRs. 5.99 LakhsOnwards
4.3963
69 bhp101.8 NmManual6---3990 mm1530 mm1745 mm4.85 metresGlanza [2019-2026]VSBaleno
Hyundai i20Hyundai i20 imageRs. 6 LakhsOnwards
4.5106
87 bhp114.7 NmManual, Automatic6
3/5
-311 L3995 mm1775 mm1505 mm-Glanza [2019-2026]VSi20
Maruti Suzuki SwiftMaruti Suzuki Swift imageRs. 5.84 LakhsOnwards
4.0610
80 bhp111.7 NmManual, Automatic2
1/5
163 mm265 litres3860 mm1735 mm1520 mm4.8 metresGlanza [2019-2026]VSSwift
Tata AltrozTata Altroz imageRs. 6.3 LakhsOnwards
4.76
72 bhp103 NmManual, Automatic---447 L---5 metresGlanza [2019-2026]VSAltroz
Maruti Suzuki Wagon R BioflexMaruti Suzuki Wagon R Bioflex imageRs. 7.24 LakhsOnwards
51
89.6 bhp113.7 NmManual---335 L3655162016754.7 mGlanza [2019-2026]VSWagon R Bioflex

Toyota Glanza [2019-2026] Images

Toyota Glanza [2019-2026] Image 1
Toyota Glanza [2019-2026] Image 2
Toyota Glanza [2019-2026] Image 3
Toyota Glanza [2019-2026] Image 4
Toyota Glanza [2019-2026] Image 5
Toyota Glanza [2019-2026] Image 6

Toyota Glanza [2019-2026] Colours

Toyota Glanza [2019-2026] is available in the 5 Colours in India.

Enticing Silver
Insta Blue
Gaming Grey
Sportin Red
Cafe White
Enticing silver

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Leapmotor T03

Leapmotor T03

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Lexus LBX

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Toyota Glanza facelift launched; gets refreshed design, new features and more
14 Oct 2026
Image of the current Toyota Glanza used for representational purpose only.
Toyota Glanza facelift teased ahead of Oct 14th launch
11 Oct 2026
Toyota Glanza is essentially the rebadged and slightly revamped version of Maruti Suzuki Baleno, under the Toyota-Suzuki global agreement for model and technology sharing.
Maruti Suzuki Baleno vs Toyota Glanza: Monthly EMI comparison
14 Sept 2026
The price hike for the Toyota Glanza comes after the company added six airbags as standard to the model earlier in July 2025
Toyota Glanza gets a price hike. Here's how much it costs now
19 Aug 2025
Models such as the Glanza and Hyryder continue to contribute to stable sales growth at Toyota Kirloskar Motor
Toyota sales rise 3% in July 2025 as new Glanza and Hyryder variants gain market traction
2 Aug 2025
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 Toyota Glanza [2019-2026] Related News

Toyota Glanza [2019-2026] Specifications and Features

Max Power76-89 bhp
Body TypeHatchback
AirbagsYes
Max Torque98.5-113 Nm
Keyless EntryYes
TransmissionManual,Automatic
Mileage30.61 kmpl
Engine1197 cc
Fuel TypePetrol,CNG
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Toyota Glanza [2019-2026] Mileage

Toyota Glanza [2019-2026] in India is available in Petrol & CNG variants. Average mileage of Toyota Glanza [2019-2026]'s petrol variant is 22.3 kmpl (As claimed by the brand in ideal road conditions). Toyota Glanza [2019-2026] E comes with a 37 litres fuel tank.

Select Variant:
E
Fuel Type
Transmission
Mileage
Petrol
Manual
22.3 kmpl
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