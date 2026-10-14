Toyota Glanza [2019-2026] Key Specs
- Engine1197 cc
- Mileage22.3 - 30.61 kmpl
- Power76 - 89 bhp
- FuelPetrol | CNG
- Boot Space318 litres
- Max Torque98.5 - 113 Nm
- Drive TrainFWD
- Kerb Weight960 kg
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|AIRBAGS
|SAFETY RATING*
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|AIRBAGS
|SAFETY RATING*
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|Toyota Glanza [2019-2026]
|Rs. 6.73 LakhsOnwards
|-
|89 bhp
|113 Nm
|Manual, Automatic
|6
|-
|-
|318 litres
|3990 mm
|1745 mm
|1500 mm
|4.9 metres
|Maruti Suzuki Baleno
|Rs. 5.99 LakhsOnwards
|69 bhp
|101.8 Nm
|Manual
|6
|-
|-
|-
|3990 mm
|1530 mm
|1745 mm
|4.85 metres
|Glanza [2019-2026]VSBaleno
|Hyundai i20
|Rs. 6 LakhsOnwards
|87 bhp
|114.7 Nm
|Manual, Automatic
|6
|-
|311 L
|3995 mm
|1775 mm
|1505 mm
|-
|Glanza [2019-2026]VSi20
|Maruti Suzuki Swift
|Rs. 5.84 LakhsOnwards
|80 bhp
|111.7 Nm
|Manual, Automatic
|2
|163 mm
|265 litres
|3860 mm
|1735 mm
|1520 mm
|4.8 metres
|Glanza [2019-2026]VSSwift
|Tata Altroz
|Rs. 6.3 LakhsOnwards
|72 bhp
|103 Nm
|Manual, Automatic
|-
|-
|-
|447 L
|-
|-
|-
|5 metres
|Glanza [2019-2026]VSAltroz
|Maruti Suzuki Wagon R Bioflex
|Rs. 7.24 LakhsOnwards
|89.6 bhp
|113.7 Nm
|Manual
|-
|-
|-
|335 L
|3655
|1620
|1675
|4.7 m
|Glanza [2019-2026]VSWagon R Bioflex
Toyota Glanza [2019-2026] is available in the 5 Colours in India.
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|Max Power
|76-89 bhp
|Body Type
|Hatchback
|Airbags
|Yes
|Max Torque
|98.5-113 Nm
|Keyless Entry
|Yes
|Transmission
|Manual,Automatic
|Mileage
|30.61 kmpl
|Engine
|1197 cc
|Fuel Type
|Petrol,CNG
Toyota Glanza [2019-2026] in India is available in Petrol & CNG variants. Average mileage of Toyota Glanza [2019-2026]'s petrol variant is 22.3 kmpl (As claimed by the brand in ideal road conditions). Toyota Glanza [2019-2026] E comes with a 37 litres fuel tank.
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