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Roadster
Expected Launch: Yet to be announced
₹50.06 Lakhs - 2.5 Cr*
Review & Win ₹2000
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Tesla Roadster Latest Updates
16 Oct 2026
Tesla Roadster Price: Elon Musk sets Rs 2.25 crore deposit for Thrust version as car takes flight
16 Oct 2026
Tesla’s redesigned 2028 Roadster promises sub-second acceleration, SpaceX-inspired thrusters, three variants, and impending production, though pricing remains unknown.
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Tesla India opens new Roadster bookings for
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16 Oct 2026
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14 Sept 2026
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13 Aug 2025
Tesla still taking bookings for Roadster promised in 2017, but never delivered. Know more
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