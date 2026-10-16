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TESLA Roadster

Expected Launch: Yet to be announced
₹50.06 Lakhs - 2.5 Cr*
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Tesla Roadster Latest Updates

Calendar icon16 Oct 2026
Tesla Roadster Price: Elon Musk sets Rs 2.25 crore deposit for Thrust version as car takes flight
Calendar icon16 Oct 2026
Tesla’s redesigned 2028 Roadster promises sub-second acceleration, SpaceX-inspired thrusters, three variants, and impending production, though pricing remains unknown.Read Full Story
HT Auto Awards

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Tesla Roadster Image 1

Tesla Roadster Related News

Tesla Roadster is being offered in three variants.
Tesla India opens new Roadster bookings for 5 Lakh
16 Oct 2026
Tesla is set to reveal the next-generation Roadster on October 1 after years of delays and changes to the electric hypercar programme.
Tesla Roadster to debut on October 1 after nearly a decade of delays
14 Sept 2026
The original Tesla Roadster was built on a modified Lotus Elise chassis and was the first highway-legal production all-electric car to use lithium-ion battery cells.
New Tesla Roadster trademark filed. Is the new-gen electric sports car finally happening?
8 May 2026
Here is your quick check on the biggest developments in the world of automobiles.
Auto recap, August 12: Tesla Model Y reviewed, Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupe & Yezdi Roadster launched
13 Aug 2025
Tesla’s website still has a reservation page for the Roadster, which Elon Musk showcased in 2017 and promised to deliver to the market in 2020, but never delivered to date.
Tesla still taking bookings for Roadster promised in 2017, but never delivered. Know more
24 Mar 2025
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Tesla Roadster Specifications and Features

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