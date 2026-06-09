Tata Tiago [2020-2026] Key Specs
- Engine1199 cc
- Mileage19 - 28.06 kmpl
- Power72 - 84 bhp
- FuelPetrol | CNG
- NCAP Safety Rating4
- Max Torque95 - 113 Nm
- Drive TrainFWD
- Kerb Weight1081 kg
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|AIRBAGS
|SAFETY RATING*
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|AIRBAGS
|SAFETY RATING*
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|Tata Tiago [2020-2026]
|Rs. 4.6 LakhsOnwards
|-
|74 bhp
|96.5 Nm
|Manual, Automatic
|2
|168 mm
|-
|3765 mm
|1677 mm
|1535 mm
|4.9 metres
|Maruti Suzuki Ignis
|Rs. 5.35 LakhsOnwards
|82 bhp
|113 Nm
|Manual, Automatic
|2
|180 mm
|260 litres
|3700 mm
|1690 mm
|1595 mm
|4.7
|Tiago [2020-2026]VSIgnis
|Maruti Suzuki Wagon R Bioflex
|Rs. 7.24 LakhsOnwards
|-
|89.6 bhp
|113.7 Nm
|Manual
|-
|-
|-
|335 L
|3655
|1620
|1675
|4.7 m
|Tiago [2020-2026]VSWagon R Bioflex
|Tata Tiago
|Rs. 4.69 LakhsOnwards
|74 bhp
|96.5 Nm
|Manual, Automatic
|6
|-
|-
|447 L
|3813 mm
|1684 mm
|1535 mm
|-
|Tiago [2020-2026]VSTiago
|Hyundai Grand i10 Nios
|Rs. 5.55 LakhsOnwards
|82 bhp
|114 Nm
|Manual, Automatic
|6
|-
|260 litres
|3815 mm
|1680 mm
|1520 mm
|-
|Tiago [2020-2026]VSGrand i10 Nios
|Maruti Suzuki Wagon R
|Rs. 4.99 LakhsOnwards
|90 bhp
|113.7 Nm
|Manual, Automatic
|6
|-
|335 litres
|3655 mm
|1620 mm
|1675 mm
|4.7 metres
|Tiago [2020-2026]VSWagon R
Tata Tiago [2020-2026] is available in the 6 Colours in India.
|Max Power
|72-84 bhp
|Airbags
|Yes
|Body Type
|Hatchback
|Max Torque
|95-113 Nm
|Mileage
|19 kmpl
|Transmission
|Manual,Automatic
|Engine
|1199 cc
|Fuel Type
|Petrol,CNG
Tata Tiago [2020-2026] in India is available in Petrol & CNG variants. Average mileage of Tata Tiago [2020-2026]'s petrol variant is 19.01 kmpl (As claimed by the brand in ideal road conditions). Tata Tiago [2020-2026] XE comes with a 35 litres fuel tank.
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