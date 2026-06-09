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DISCONTINUED

TATA Tiago [2020-2026]

₹4.6 - 7.92 Lakhs*
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Tata Tiago [2020-2026] is discontinued and no longer produced.
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Tata Tiago [2020-2026] Alternatives

Maruti Suzuki Ignis

Maruti Suzuki Ignis

5.35 - 7.55 Lakhs
Tiago [2020-2026]vsIgnis
Maruti Suzuki Wagon R Bioflex

Maruti Suzuki Wagon R Bioflex

7.24 Lakhs
Tiago [2020-2026]vsWagon R Bioflex
Tata Tiago

Tata Tiago

4.69 - 8.55 Lakhs
Tiago [2020-2026]vsTiago
Hyundai Grand i10 Nios

Hyundai Grand i10 Nios

5.55 - 8.03 Lakhs
Tiago [2020-2026]vsGrand i10 Nios
Maruti Suzuki Wagon R

Maruti Suzuki Wagon R

4.99 - 6.95 Lakhs
Tiago [2020-2026]vsWagon R
Maruti Suzuki Celerio

Maruti Suzuki Celerio

4.7 - 6.73 Lakhs
Tiago [2020-2026]vsCelerio

Tata Tiago [2020-2026] Key Specs

  • Engine iconEngine
    1199 cc
  • Mileage iconMileage
    19 - 28.06 kmpl
  • Power iconPower
    72 - 84 bhp
  • Fuel iconFuel
    Petrol | CNG
  • NCAPSafetyRating iconNCAP Safety Rating
    4
  • MaxTorque iconMax Torque
    95 - 113 Nm
  • DriveTrain iconDrive Train
    FWD
  • KerbWeight iconKerb Weight
    1081 kg
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Tata Tiago [2020-2026] Variants

Tata Tiago [2020-2026] price starts at ₹ 4.6 Lakhs and goes up to ₹ 7.92 Lakhs (Ex-showroom). Tata Tiago [2020-2026] comes in 13 variants. Tata Tiago [2020-2026]'s top variant is XZA iCNG.
Filter variants by:
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Petrol
CNG
Automatic
Manual
13 Variants Available
Tiago [2020-2026] XE
₹4.6 Lakhs*
1199 cc
Petrol
Manual
Tiago [2020-2026] XM
₹5.36 Lakhs*
1199 cc
Petrol
Manual
Tiago [2020-2026] XE CNG
₹5.54 Lakhs*
1199 cc
CNG
Manual
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Tata Tiago [2020-2026] Latest Updates

Calendar icon28 May 2026
Tata Motors updates the Tiago EV with faster charging, improved features, and competitive pricing, enhancing its appeal in India's EV market.Read Full Story
Calendar icon28 May 2026
Tata Motors launches updated 2026 Tiago hatchback, featuring enhanced safety, modern design, and new convenience features.Read Full Story
Calendar icon26 May 2026
Tata Motors teases the 2026 Tiago iCNG, showcasing upgraded features, cabin redesign, and potential paddle shifters.Read Full Story
Calendar icon23 May 2026
The 2026 Tata Tiago facelift, launching on May 28, features significant interior updates and continues with familiar engine options.Read Full Story
Calendar icon21 May 2026
The 2026 Tata Tiago facelift features significant exterior updates, advanced technology, and enhanced safety features, debuting on May 28.Read Full Story

Tata Tiago [2020-2026] Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Tiago [2020-2026].
Tata Tiago [2020-2026]
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Tata Tiago [2020-2026] comparison with similar Cars

CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONAIRBAGSSAFETY RATING*GROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONAIRBAGSSAFETY RATING*GROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
Tata Tiago [2020-2026]
Tata Tiago [2020-2026] image
Rs. 4.6 LakhsOnwards-74 bhp96.5 NmManual, Automatic2
4/5
168 mm-3765 mm1677 mm1535 mm4.9 metres
Maruti Suzuki IgnisMaruti Suzuki Ignis imageRs. 5.35 LakhsOnwards
4.216
82 bhp113 NmManual, Automatic2
1/5
180 mm260 litres3700 mm1690 mm1595 mm4.7Tiago [2020-2026]VSIgnis
Maruti Suzuki Wagon R BioflexMaruti Suzuki Wagon R Bioflex imageRs. 7.24 LakhsOnwards-89.6 bhp113.7 NmManual---335 L3655162016754.7 mTiago [2020-2026]VSWagon R Bioflex
Tata TiagoTata Tiago imageRs. 4.69 LakhsOnwards
4.51407
74 bhp96.5 NmManual, Automatic6--447 L3813 mm1684 mm1535 mm-Tiago [2020-2026]VSTiago
Hyundai Grand i10 NiosHyundai Grand i10 Nios imageRs. 5.55 LakhsOnwards
4.417
82 bhp114 NmManual, Automatic6
2/5
-260 litres3815 mm1680 mm1520 mm-Tiago [2020-2026]VSGrand i10 Nios
Maruti Suzuki Wagon RMaruti Suzuki Wagon R imageRs. 4.99 LakhsOnwards
3.9725
90 bhp113.7 NmManual, Automatic6
1/5
-335 litres3655 mm1620 mm1675 mm4.7 metresTiago [2020-2026]VSWagon R

Tata Tiago [2020-2026] Images

Tata Tiago [2020-2026] Image 1
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Tata Tiago [2020-2026] Image 3
Tata Tiago [2020-2026] Image 4
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Tata Tiago [2020-2026] Colours

Tata Tiago [2020-2026] is available in the 6 Colours in India.

Flame Red
Opal White
Tornado Blue
Opal White With Black Roof
Tornado Blue With Black Roof
Daytona Grey
Flame red

Tata Tiago [2020-2026] Safety Ratings

The Tata Tiago [2020-2026] has been awarded 4 stars in the Global NCAP test for adult occupancy and 3 stars in child occupancy.

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The base variant of the Tata Tiago comes with halogen headlights and steel rims.
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Tata Tiago EV vs MG Comet EV base variants comparison: Price and specifications
1 Jun 2026
The 2026 Tata Tiago EV facelift comes with a significantly updated design and a plethora of new features.
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Tata Tiago [2020-2026] Specifications and Features

Max Power72-84 bhp
AirbagsYes
Body TypeHatchback
Max Torque95-113 Nm
Mileage19 kmpl
TransmissionManual,Automatic
Engine1199 cc
Fuel TypePetrol,CNG
View all Tiago [2020-2026] specs and features

Tata Tiago [2020-2026] Mileage

Tata Tiago [2020-2026] in India is available in Petrol & CNG variants. Average mileage of Tata Tiago [2020-2026]'s petrol variant is 19.01 kmpl (As claimed by the brand in ideal road conditions). Tata Tiago [2020-2026] XE comes with a 35 litres fuel tank.

Select Variant:
XE
Fuel Type
Transmission
Mileage
Petrol
Manual
19.01 kmpl

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