|Variants
|On-Road Price
|Tata Sierra.ev Pure 63.0 kWh
|₹ 21.40 Lakhs
|Tata Sierra.ev Pure 63.0 kWh ACFC
|₹ 21.95 Lakhs
|Tata Sierra.ev Pure S 63.0 kWh
|₹ 22.75 Lakhs
|Tata Sierra.ev Pure S 63.0 kWh ACFC
|₹ 23.30 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 63.0 kWh
|₹ 23.88 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 63.0 kWh ACFC
|₹ 24.43 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 75.0 kWh
|₹ 25.42 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 75.0 kWh ACFC
|₹ 25.97 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 63.0 kWh
|₹ 25.90 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 63.0 kWh ACFC
|₹ 26.46 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 75.0 kWh
|₹ 27.22 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 75.0 kWh ACFC
|₹ 27.77 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered A 75.0 kWh
|₹ 28.35 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered A 75.0 kWh ACFC
|₹ 28.90 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered AWD A 75.0 kWh ACFC
|₹ 30.25 Lakhs
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