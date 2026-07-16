|Variants
|On-Road Price
|Tata Sierra.ev Pure 63.0 kWh
|₹ 21.21 Lakhs
|Tata Sierra.ev Pure 63.0 kWh ACFC
|₹ 21.76 Lakhs
|Tata Sierra.ev Pure S 63.0 kWh
|₹ 22.55 Lakhs
|Tata Sierra.ev Pure S 63.0 kWh ACFC
|₹ 23.51 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 63.0 kWh
|₹ 24.09 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 63.0 kWh ACFC
|₹ 24.64 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 75.0 kWh
|₹ 25.64 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 75.0 kWh ACFC
|₹ 26.19 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 63.0 kWh
|₹ 26.13 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 63.0 kWh ACFC
|₹ 26.69 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 75.0 kWh
|₹ 27.46 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 75.0 kWh ACFC
|₹ 28.01 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered A 75.0 kWh
|₹ 28.59 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered A 75.0 kWh ACFC
|₹ 29.15 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered AWD A 75.0 kWh ACFC
|₹ 30.52 Lakhs
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