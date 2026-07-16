|Variants
|On-Road Price
|Tata Sierra.ev Pure 63.0 kWh
|₹ 21.59 Lakhs
|Tata Sierra.ev Pure 63.0 kWh ACFC
|₹ 22.15 Lakhs
|Tata Sierra.ev Pure S 63.0 kWh
|₹ 22.95 Lakhs
|Tata Sierra.ev Pure S 63.0 kWh ACFC
|₹ 24.33 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 63.0 kWh
|₹ 24.93 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 63.0 kWh ACFC
|₹ 25.50 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 75.0 kWh
|₹ 26.52 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 75.0 kWh ACFC
|₹ 27.10 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 63.0 kWh
|₹ 27.04 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 63.0 kWh ACFC
|₹ 27.62 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 75.0 kWh
|₹ 28.41 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 75.0 kWh ACFC
|₹ 28.99 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered A 75.0 kWh
|₹ 29.59 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered A 75.0 kWh ACFC
|₹ 30.16 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered AWD A 75.0 kWh ACFC
|₹ 31.58 Lakhs
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